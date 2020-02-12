Снова в зоне риска: в Приамурье установят ветеринарный пост из-за ящура в соседнем регионе

Властям Забайкальского края рекомендовано установить на своей территории временный пост ветеринарного контроля.Обращение амурского управления ветеринарии утверждено губернатором Приамурья. Параллельно началась подготовка к установке ветпоста в районе амурского поселка Ерофей Павлович.

Решение о создании ветеринарного поста на территории Амурской области было принято 12 февраля на заседании противоэпизоотической комиссии в правительстве региона. В настоящий момент в соседнем крае сложилась крайне неблагоприятная ситуация с ящуром. И Приамурье снова оказалось в зоне риска.

«Ситуация в Забайкалье очень серьезная, на сегодняшний день там зарегистрировано более десяти очагов ящура. Для сравнения — в Амурской области в 2013 году таких очагов было восемь, при этом убытки региона превысили 21 миллион рублей. В связи с ящуром регион потерял тогда 1 680 голов скота, животноводам были выплачены компенсации. Впоследствии исследования подтвердили, что вирус в Приамурье был завезен из Забайкалья. Учитывая сложившуюся ситуацию, наша главная задача сейчас — не допустить повторения истории. При этом не выпускать из региона нарушителей ветеринарного законодательства надежнее, чем ловить их уже на территории нашей области», — рассказал начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Ранее при вспышках ящура в Забайкальском крае временные ветеринарные посты всегда устанавливали на территории Приамурья. На них круглосуточно дежурили специалисты управления ветеринарии совместно с сотрудниками ГИБДД и Россельсельхознадзора. Основная цель таких постов — не пустить в регион коров, овец и прочих животных без ветеринарно-сопроводительных документов. Но, несмотря на угрозу ящура, сомнительный скот на территорию области везут постоянно, отмечают специалисты.

Амурским животноводам, которые рискуют остаться с крупными убытками в случае заноса в область опасного вируса, следует помнить о стандартных мерах безопасности, сказали в управлении ветеринарии. В первую очередь — не покупать сомнительный скот и продукцию животноводства, включая корма, без необходимых документов, а также вовремя вакцинировать свой скот.