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12февраля
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сегодня, 21:23 0

В Приамурье установят автоматизированные котельные и котлы на 170 миллионов

В Приамурье установят автоматизированные котельные и котлы на 170 миллионов
Фото: kratjek.ru (тематическое изображение)

В шести муниципальных образованиях Амурской области установят автоматизированные котельные и котлы типа «Терморобот» на сумму 170 миллионов рублей. Речь о Белогорском, Благовещенском, Зейском, Магдагачинском, Сковородинском районах и городе Зея.

Кроме того, запланирована установка частотно-регулируемого привода и систем удаленного контроля состояния оборудования в Белогорске на сетевых насосах котельных и водозаборе, в Зейском районе на двух котельных поселка Октябрьский. Общая сумма работ составит 6 миллионов рублей. Также в Зейском районе на котельной поселка Береговой запланирована установка баков-аккумуляторов на сумму 10 миллионов рублей.

«На сегодняшний день согласно фактическим технико-экономическим показателям деятельности модульных котельных в Приамурье общее снижение расходов за отопительный период 2019-2020 годов составило 22 %», – цитирует министра ЖКХ Амурской области Сергея Гордеева пресс-служба правительства региона.

Еще одна важная задача – повышение энергоэффективности работы котельной «Гарнизон» в селе Возжаевка. «В 2020 году на котельной запланирована установка приборов учета тепловой энергии на 17 многоквартирных домах. Общая стоимость мероприятия составит 5,2 миллиона рублей. Также на котельной в текущем году запланирована реконструкция в части организации работы линии по возврату конденсата, а также приведение в нормативное состояние деаэраторной установки», – поведал Сергей Гордеев.

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#ЖКХ #технологии

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