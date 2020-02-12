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12февраля
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сегодня, 13:21 0

В Благовещенске перекрыта часть улицы Горького

В Благовещенске перекрыта часть улицы Горького
Фото: pixabay.com

С 12 по 13 февраля в Благовещенске недалеко от дома № 161 на улице Горького будет перекрыта проезжая часть. В этом районе произошел порыв, коммунальщики ремонтируют сети водоснабжения. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

Как сообщили в АКС, подача воды приостановлена в двух жилых домах. «Жильцов предупредили еще вечером (11 февраля) о том, что будут отключения и будут работы вестись. Их просили запастись водой. Сегодня будет осуществлен подвоз воды, управляющие компании мы оповестили об этом», – рассказали в организации.

Там добавили, что ремонтировать сети начали утром 12 февраля, к вечеру этого же дня работы планируется завершить.

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#ЖКХ #транспорт

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