В Благовещенске перекрыта часть улицы Горького

С 12 по 13 февраля в Благовещенске недалеко от дома № 161 на улице Горького будет перекрыта проезжая часть. В этом районе произошел порыв, коммунальщики ремонтируют сети водоснабжения. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

Как сообщили в АКС, подача воды приостановлена в двух жилых домах. «Жильцов предупредили еще вечером (11 февраля) о том, что будут отключения и будут работы вестись. Их просили запастись водой. Сегодня будет осуществлен подвоз воды, управляющие компании мы оповестили об этом», – рассказали в организации.

Там добавили, что ремонтировать сети начали утром 12 февраля, к вечеру этого же дня работы планируется завершить.