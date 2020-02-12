Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:21 0

Амурские школьники стали «наследниками Циолковского»

Амурские школьники стали «наследниками Циолковского»

В ЗАТО Циолковский готовят юных инженеров, проектировщиков и космонавтов. На базе местного культурно-досугового центра «Восток» развернулся тематический клуб «Наследники Циолковского». Его посещают более 40 школьников.

Инженерно-космические занятия, которые проходят здесь, – уникальные для населённого пункта, который находится по соседству с космодромом Восточный. Уроки начались в конце декабря. Сейчас инженерно-космические знания получает 41 ребёнок. Это школьники со 2 по 11 класс.

В клубе проходят такие занятия, как проектирование, конструирование, дизайн. Ребят бесплатно учат публичным выступлениям и критическому мышлению. Уроки для юных амурчан проводят специалисты космической отрасли, сотрудники филиала ЦЭНКИ. Преподаватели учат детей не только ракетомоделированию, но и отрабатывают инженерные навыки во время запусков готовых изделий.

Занятия в инженерно-космическом клубе проходят два раза в неделю. Всего здесь будут работать шесть направлений: аэрокосмическое, проектирование, моделирование, радиотехническое, робототехническое и естественно-научное.

Клуб «Наследники Циолковского» организован на грантовые средства. 250 тысяч рублей сотрудники филиала «ЦЭНКИ» выиграли в рамках грантовой поддержки для физических лиц от Росмолодёжи. На эти средства инициаторы образовательного проекта оборудовали помещения для занятий. Работа клуба рассчитана на долгосрочную перспективу. Его инициаторы планируют в дальнейшем тесно взаимодействовать с мобильным «Кванториумом».

В Приамурье продолжается реализация космического образования. В профильных аэрокосмических классах амурских школ обучаются сотни школьников, на космодроме Восточный студенты проходят практику, а выпускники приглашаются на работу. В регионе действуют 16 аэрокосмических классов. Они открыты в школах Благовещенска, Зеи, Шимановска и Циолковском. Всего в профильных классах обучаются более 400 школьников. Учебные планы аэрокосмических классов предусматривают изучение математики, физики, информатики и ИКТ на углубленном уровне, а также элективные предметы по космонавтике и астрономии, ракетомоделированию, авиамоделированию, инженерной графике. По результатам обучения в классах обучающимся выдаются школьные сертификаты, сообщает областное правительство.

Просмотров всего: 139

#космодром #космос #Циолковский

распечатать


Власть 3

Миллиард для Свободного, ипотека под 2 %: Александр Козлов рассказал о развитии Приамурья

Общество

Один из пусков с космодрома Восточный перенесли на 2021 год
Общество

Комиссия Роскосмоса проверила стройку стартового комплекса на космодроме Восточный
Общество 6

В Циолковском пластиковый мусор решили собирать отдельно
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь