Амурчан предупреждают о профсоюзах-мошенниках, призывающих не платить за ЖКУ

Различные коммунальные компании в РФ получают письменные заявления граждан, которые отказываются платить за потребленные услуги. С ноября 2017 года и на предприятия РКС стали поступать письма от абонентов, которые не хотят оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения на основании вступления в некий профсоюз «Союз ССР».

Со слов людей, на них якобы распространяется публичный договор, заключенный между этим профсоюзом и гарантом Конституции РФ, опубликованный в газете «Хочу в СССР-2».

В связи с этим РКС разъясняют: действующим законодательством не предусмотрен такой вид договора, как публичный договор, заключаемый с гарантом Конституции РФ, то есть с президентом РФ, который бы предусматривал бесплатные коммунальные услуги. В пользу ресурсоснабжающей компании вынесено несколько судебных приказов о взыскании задолженности с участников профсоюза «Союза ССР», которые вступили в законную силу.

Вместе с тем есть случаи обжалования абонентами-членами профсоюза «Союз ССР» судебных актов судов первой инстанции. Однако и суды апелляционной инстанции подтверждают законность действий РКС по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения на территории и взиманию платы в соответствии с установленными тарифами.

В итоге должникам приходится погашать свою задолженность на основании судебного акта, либо, в случае неоплаты, в отношении них возбуждаются исполнительные производства.

Членство абонентов в профсоюзе «Союз ССР», как и в любом другом профсоюзе, не освобождает от обязанности оплачивать поставленный компанией ресурс, отмечают специалисты. Согласно постановлению правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года потребители обязаны своевременно вносить плату за коммунальные услуги. Обязанность и порядок оплаты коммунальных услуг определены Жилищным кодексом РФ.

«Тем, кто заплатил взносы в профсоюз, обещающий избавить людей от оплаты коммунальных услуг, приходится платить дважды, а то и трижды: помимо задолженности за воду и канализацию и платы за вступление в профсоюз, также взыскиваются и судебные расходы», – сказали в РКС.

«Данный профсоюз не зарегистрирован, и сведения о нем в Едином государственном реестре юридических лиц и в ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческих организаций Минюста России не содержатся», — пояснили в Министерстве юстиции РФ.