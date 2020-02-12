Глава Белогорска Станислав Мелюков: «Надо сделать так, чтобы работать стало модно»

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске на административном совете под председательством главы Белогорска Станислава Мелюкова обсудили вопросы безработицы. По последним данным, официальный уровень безработицы в Белогорске составляет 1,4 %, при этом учреждения страдают от нехватки квалифицированного персонала.

Участниками расширенного совещания стали замминистра социальной защиты населения Амурской области Ирина Пирог, заместители главы города, начальник межрайонного отдела МО МВД России «Белогорский» Давид Авидзба, представители комитета по образованию, делам молодежи, отдела по труду и потребительскому рынку, резиденты ТОР «Белогорск».

Директор Центра занятости населения Белогорска Юрий Олейник рассказал, что по итогам 2019 года программа содействия занятости населения Белогорска, утвержденная административным советом, полностью реализована. При этом она дополнена профобучением и дополнительным профобразованием граждан предпенсионного возраста. Всего в экономику города всеми видами выплат населению службой занятости вложено более 25 миллионов рублей.

«Реализация мероприятий программы повлияла на снижение числа безработных Белогорска, – сказал Юрий Олейник. – Это, безусловно, большой труд, в том числе, наших социальных партнеров, включая администрацию города. Опыт показывает, что на местах прижились такие формы занятости как общественные работы, обучение безработных на новые профессии, трудоустройство слабозащищенной категории безработных, работы вахтовым методом».

За год Центр занятости посетило более 30 тысяч горожан. Традиционным стало проведение ярмарок вакансий рабочих мест. В прошлом году специалисты центра провели их более 30, их посетили более 1,8 тысячи человек. Более 1,1 тысячи жителей были приглашены на собеседование. С помощью центра получили работу 944 человек, 108 трудоустроены на временные общественные работы, 5 безработных были отправлены досрочно на пенсию.

«Благодарю Центр занятости за проделанную работу, – сказал глава Белогорска Станислав Мелюков. – Уровень официальной безработицы в городе ниже, чем в среднем по Амурской области и по России. Составляет всего лишь 1,4 %. Это, кстати, ниже, чем в европейских странах, где уровень безработицы составляет от 2,4 до 21,5 %».

Глава Белогорска обозначил важность создания единой базы вакансий в городе с данными, охватывающими все сферы деятельности: образование, здравоохранение, органы государственной и муниципальной службы, производственный сектор.

«Как бы печально не было, но народ сегодня почему-то привык отдыхать... или по крайней мере изыскивать для этого возможности, – высказал свою точку зрения руководитель ОАО «Горпищекомбинат» Сергей Соколов. – Мы готовы сегодня обучать людей и молодого, и старшего поколения – любого, кто желает работать. Но таких, как правило, не находится. Почему? Потому что имея ту квалификацию, которую он имеет, ему хотелось бы получать 5 рублей, а не пять копеек. А на 5 рублей он просто не нарабатывает. И учиться не хочет, вот в чем проблема».

В ходе обсуждения вопроса глава Белогорска Станислав Мелюков дал несколько поручений. В том числе придумать экономическому блоку систему учета реальной ситуации на рынке труда и разработать программу, способствующую формированию с юного возраста интереса к рабочим профессиям.

«Полной картины ситуации на рынке труда все-таки у нас нет. Нам нужно разработать действенный механизм для того, чтобы понимать реальное соотношение вакансий и неработающих жителей, а также причины, по которым люди не работают. То, что работы в городе нет, это миф. Все учреждения страдают от нехватки квалифицированного персонала. Поэтому необходимо переосмыслить ситуацию, понять, какие у нас резервы. Наша задача сделать так, чтобы работать стало модно. Эту моду на труд необходимо развивать с использованием современных технологий, включая социальные сети», – приводит высказывание Станислава Мелюкова пресс-служба администрации Белогорска.