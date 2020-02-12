В Благовещенске выбирают здания, на которых смонтируют художественную подстветку

В областном центре Приамурья продолжается работа по художественной подсветке фасадов исторических и общественных зданий. В управлении архитектуры и градостроительства составляют реестр объектов, где работы по подсветке планируется провести в 2020 году.

Рассматриваются такие объекты, как лицей № 11 на Амурской, 151, школа № 26 на Комсомольской, 21, Центральная детская школа искусств на Горького, 145, сквер Центра эстетического воспитания детей в районе пересечения улиц Ленина и Богдана Хмельницкого, а также корпус школы № 2 на Лазо, 41, который является объектом культурного наследия.

Средства на художественную подсветку – около 15 миллионов рублей – выделит социальный партнер АО «ДРСК». Проектно-сметная документация будет изготовлена за счет городского бюджета.

В 2019 году за счет предпринимателей в Благовещенске подсветили Центр эстетического воспитания детей. Средства на подсветку зданий ОКЦ, гимназии № 1, Алексеевской гимназии также выделила компания «ДРСК».