Переводы россиян на банковские карты начнет контролировать налоговая

В России банки тестируют новое программное обеспечение, которое станет отслеживать переводы на банковские карты. О том, что доходы и расходы граждан России будет контролировать единая система, заявил новый премьер-министр Михаил Мишустин. Переводы с карты на карту тоже окажутся под пристальным вниманием соответствующих органов.

С 1 апреля этого года в Федеральную налоговую службы (ФНС) будет передаваться информация об электронных кошельках, которые оформил на себя гражданин. Как пишет «Московская газета», налоговики еще в прошлом году начали контролировать переводы физическим лицам (письмо Минфина от 07.06.19 № 03-04-05/41947), теперь же, предрекают эксперты, ситуаций, в которых при перечислении на счет придется доказывать отсутствие необходимости облагать его налогом, станет больше.

Так, налоговая будет начислять налог на доходы физического лица (НДФЛ), если заподозрит, что гражданин получает деньги не в качестве подарка или родственной помощи. Подозрительными могут показаться любые платежи, осуществляемые, к примеру, на регулярной основе – доходы от сдачи недвижимости и оказания услуг.

Как объясняют специалисты ведомства, никто не будет излишне строго приглядываться к переводам от близких и перечислению средств на безвозмездной основе. Отмечается, что отправить денежный презент может любое физическое лицо, не только родственник. Правда, безвозмездность в некоторых случаях тоже придется доказать, особенно если случаи имеют место каждый месяц.

Внимание может привлечь и ситуация, в которой доход по справкам 2-НДФЛ маленький, а покупки дорогостоящие, например, недвижимость. Инспекторы запросят информацию о движении денег. То есть, помимо контроля доходов, налоговое ведомство будет осуществлять контроль за расходами, сопоставляя их. При возникновении подозрений и наличии доказательств об уклонении от налогов налоговики взыщут НДФЛ в размере 13 % с каждого перевода и наложат весомый штраф. Также будут пресекаться все попытки компаний сэкономить на НДФЛ и взносах.

Многие эксперты связывают ужесточение контроля над банковскими транзакциями именно с приходом в правительство Михаила Мишустина. Бывший глава ФНС как никто знает, как собирать с россиян налоги, отмечают специалисты.