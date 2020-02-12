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Переводы россиян на банковские карты начнет контролировать налоговая

Переводы россиян на банковские карты начнет контролировать налоговая

В России банки тестируют новое программное обеспечение, которое станет отслеживать переводы на банковские карты. О том, что доходы и расходы граждан России будет контролировать единая система, заявил новый премьер-министр Михаил Мишустин. Переводы с карты на карту тоже окажутся под пристальным вниманием соответствующих органов.

С 1 апреля этого года в Федеральную налоговую службы (ФНС) будет передаваться информация об электронных кошельках, которые оформил на себя гражданин. Как пишет «Московская газета», налоговики еще в прошлом году начали контролировать переводы физическим лицам (письмо Минфина от 07.06.19 № 03-04-05/41947), теперь же, предрекают эксперты, ситуаций, в которых при перечислении на счет придется доказывать отсутствие необходимости облагать его налогом, станет больше.

Так, налоговая будет начислять налог на доходы физического лица (НДФЛ), если заподозрит, что гражданин получает деньги не в качестве подарка или родственной помощи. Подозрительными могут показаться любые платежи, осуществляемые, к примеру, на регулярной основе – доходы от сдачи недвижимости и оказания услуг.

Как объясняют специалисты ведомства, никто не будет излишне строго приглядываться к переводам от близких и перечислению средств на безвозмездной основе. Отмечается, что отправить денежный презент может любое физическое лицо, не только родственник. Правда, безвозмездность в некоторых случаях тоже придется доказать, особенно если случаи имеют место каждый месяц.

Внимание может привлечь и ситуация, в которой доход по справкам 2-НДФЛ маленький, а покупки дорогостоящие, например, недвижимость. Инспекторы запросят информацию о движении денег. То есть, помимо контроля доходов, налоговое ведомство будет осуществлять контроль за расходами, сопоставляя их. При возникновении подозрений и наличии доказательств об уклонении от налогов налоговики взыщут НДФЛ в размере 13 % с каждого перевода и наложат весомый штраф. Также будут пресекаться все попытки компаний сэкономить на НДФЛ и взносах.

Многие эксперты связывают ужесточение контроля над банковскими транзакциями именно с приходом в правительство Михаила Мишустина. Бывший глава ФНС как никто знает, как собирать с россиян налоги, отмечают специалисты.

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#закон #налоги

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Комментарии
Показать все (29) Обсудить на форуме
  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Разумеется, олигархов, депутатов, их родственников это касаться не будет!

    Если учесть что Сбербанк будет продан правительству, то считайте у оккупантов еще все и легально будет!

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    И пофиг!

    Жили без карт и снова проживём.

    Банки будут в пролёте!

  • volck0v

    volck0v
    1 час назад

    Наличными из рук в руки и все дела.

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Хех, то ли ещё будет! Димона ещё добрым словом вспомним :)

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    как бы там ни было (уйти в нал. и прочее) но это же очередной нырок в карман, и они там на верху не хотят наполнять бюджет другими способами, а только за счет и так нищего народа((((((

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Скоро и в рот и зад залезут с проверками, что ел и чем погадил. Вы сначала своё окружение проверьте и себя заодно.Твари ненасытные.

  • Дан

    Дан
    1 час назад

    И шо? заплати налоги и спи спокойно. Хоть в кроватке, хоть в гробике

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Желательно начинать контролировать руководящие слои, навар больше будет, чем с нищего народа.

  • икс7

    икс7
    1 час назад

    Олигарх мишуткин хочет ещё выжимать с народа? не лопнет? зажравшийся враг народа..

  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    Пффф. Просто будут снимать налик.

    Этот контроль ни к чему не приведет.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    А за собственными доходами и доходами своей супруги, он проследить не желает?

  • Pooss

    Pooss
    54 минуты назад

    Сколько бы мы не кричали а нас прижмут, с чемоданами нала уже ни кто ездить не будет. Не платим налоги сами себя дурим.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    54 минуты назад

    Количество мочи вылитое в унитаз на работе и дома тоже скоро начнут контролировать:)

  • троль здесь

    троль здесь
    52 минуты назад



    В России банки тестируют новое программное обеспечение, которое станет отслеживать переводы на банковские карты. О том, что доходы и расходы граждан России будет контролировать единая система, заявил новый премьер-министр Михаил Мишустин. Переводы с карты на карту тоже окажутся под пристальным вниманием соответствующих органов.



    мишустина и его антинародное правительство в отставку!

  • троль здесь

    троль здесь
    49 минут назад

    Kadet_84

    А за собственными доходами и доходами своей супруги, он проследить не желает?



    там такие доходы.. что проследить за ними не реально, он наверное и сам со счёту сбился, сколько у него и у его жены миллиардов..

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    35 минут назад

    Авантыч

    Пффф. Просто будут снимать налик. Этот контроль ни к чему не приведет.



    Пфффф . Оставить РФ без налика - пара указов (((

  • ЛайКа

    ЛайКа
    30 минут назад

    Рудольф Шнапс

    Авантыч

    Пффф. Просто будут снимать налик. Этот контроль ни к чему не приведет.



    Пфффф . Оставить РФ без налика - пара указов (((



    Ну зачееее?! Зачем вы им подсказываете?!



  • ЛайКа

    ЛайКа
    29 минут назад

    троль здесь

    мишустина и его антинародное правительство в отставку!



    Сплюньте!



    Помните ту радость?! И вот во что это вылилось



  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    28 минут назад

    Рудольф Шнапс

    Авантыч

    Пффф. Просто будут снимать налик. Этот контроль ни к чему не приведет.



    Пфффф . Оставить РФ без налика - пара указов (((



    Для изъятия налички есть магазины, которым выгоднее сокращать свои траты на инкассацию. В магазины люди принесут наличку, для оплаты продукта, магазин сдаст их. Банки же перечисляют заработную плату на карты безналичным расчётом, если кто захочет получать наличкой будет оплачивать инкассацию самостоятельно и получать деньги монетами.

    В такси уже давно наличка - редкость.

  • Терминатор

    Терминатор
    26 минут назад

    Большинство граждан поняли для каких целей ставится на этот пост миллиардер господин Мишустин. Профессиональный сборщик денег, неофициальный долларовый миллиардер, обеспечен сам, его родственники, они обеспечены на поколение вперёд. Теперь он будет обеспечивать и заботится за счёт граждан о тех, кто его поставил главой российского правительства. Чего только стоит их афёра по продаже контрольного пакета акций Сбербанка от Центрального банка, правительству РФ! Деньги населения хотят без согласия самого населения, без всякого голосования и референдума дёрнуть, якобы на выкуп Сбербанка. Господин Путин В. В. предложил голосовать за поправки в Конституцию, отвлекающий манёвр от главного. Вот за что гражданин должен голосовать, высказать протест, но ему не дадут этого сделать, ведь большинство граждан будет против покупки правительством РФ контрольного пакета акций Сбербанка у Центрального Банка, которому эти акции достались в результате приватизации в 90 годы, можно сказать бесплатно. А сейчас за народные деньги выкупить, и эти деньги уйдут на счета олигархов, находящихся у власти, у кормушки. И всё законно. А ведь это триллионы. Вот, они, прорывные технологии буржуазии в действии, получите и распишитесь.

  • троль здесь

    троль здесь
    19 минут назад

    ЛайКа

    троль здесь

    мишустина и его антинародное правительство в отставку!



    Сплюньте!

    Помните ту радость?! И вот во что это вылилось



    не было никакой радости

    сразу было понятно, что путин поставит какого нибудь жулика который продолжит выкачивать деньги с населения в нужные карманы..

    так и произошло, в отставку их всех! чем быстрее тем лучше

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    12 минут назад

    Фефелов Иван

    Для изъятия налички есть магазины, которым выгоднее сокращать свои траты на инкассацию. В магазины люди принесут наличку, для оплаты продукта, магазин сдаст их. Банки же перечисляют заработную плату на карты безналичным расчётом, если кто захочет получать наличкой будет оплачивать инкассацию самостоятельно и получать деньги монетами.

    В такси уже давно наличка - редкость.



    о чём сей поток мысли ?

  • Scoville

    Scoville
    12 минут назад

    Глянем масштабно. Чем провинился народ России, что его так люто ненавидят. Ненависть проявляется в каждом указе, но называется она"забота о населении"

  • 55

    55
    12 минут назад

    Как и ранее писал, что ни чего хорошего главный фискал в лице председателя Правительства РФ россиянам не принесёт. Зато теперь этот фискал по банкам сильно ущерб причинит, вынудив держателей карт все деньги с них снимать, чтобы фискалы ни чего не контролировали и не видели.

  • ay

    ay
    6 минут назад

    Scoville

    Глянем масштабно. Чем провинился народ России, что его так люто ненавидят. Ненависть проявляется в каждом указе, но называется она"забота о населении"



    Это не ненависть. К народу тупо относятся как к ресурсу. И жмут из него соки. Без передыху.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    6 минут назад

    55

    Как и ранее писал, что ни чего хорошего главный фискала в лице председателя Правительства РФ россиянам не принесёт. Зато теперь этот фискала по банкам сильно ущерб причинит, вынудив держателей карт все деньги с них снимать, чтобы фискалы ни чего не контролировали и не видели.



    батенька , перечитайте "1984" внимательнее )))

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    1 минута назад

    Миллиардер Мишустин решил отслеживать на что тратят люди свои зарплаты? У него совсем жиром моск заплыл? За собой пусть следит и за своими дружками миллиардерами. Достали уже эти паразиты.

  • Мира

    Мира
    50 секунд назад

    Так было всегда в России. НИКОГДА о народе НИКТО не думал!

  • Мапа

    Мапа
    15 секунд назад



    Золото, больше золота! "м/ф Золотая антилопа"



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