Осадки ожидаются ночью: прогноз погоды в Амурской области на 13 февраля

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13 февраля ночью в отдельных районах Амурской области продолжит идти слабый снег. Ветер будет дуть с севера, северо-запада с умеренной скоростью.

Температура по северу составит минус 23...28, местами – 15...20, по югу – 13...18 градусов ниже нуля.

Днем осадков не ожидается. Ветер с северо-запада разгонится до 8...13 метров в секунду. Температура по северу – минус 13...18, по югу – до 10...15.

В Благовещенске осадки не ожидаются. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, днём – 13 метров в секунду. Температура ночью составит около 15, днем – 10...12 градусов со знаком минус, сообщает Амургидрометцентр в Инстаграме.