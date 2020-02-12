В Благовещенске из-за подозрительного предмета эвакуировали полицейских

12 февраля в редакцию ИА «Амур.инфо» поступило сообщение об инциденте в здании управления ГИБДД по Амурской области, расположенном в Благовещенске на улице Пионерской. Информацию прокомментировали в полиции.

«Около 10 часов в помещении управления ГИБДД обнаружили бесхозную сумку. Из здания эвакуировали посетителей и сотрудников. Предмет обследован с привлечением специалиста кинологической службы. Опасности не представляет», – сказали агентству в пресс-службе УМВД России по Амурской области, уточнив, что в настоящее время сотрудники ГИБДД работают в штатном режиме.

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#происшествия

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Александр Авдеев