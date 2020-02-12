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12февраля
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сегодня, 12:09 3

В Благовещенске из-за подозрительного предмета эвакуировали полицейских

В Благовещенске из-за подозрительного предмета эвакуировали полицейских
Фото: pixabay.com

12 февраля в редакцию ИА «Амур.инфо» поступило сообщение об инциденте в здании управления ГИБДД по Амурской области, расположенном в Благовещенске на улице Пионерской. Информацию прокомментировали в полиции.

«Около 10 часов в помещении управления ГИБДД обнаружили бесхозную сумку. Из здания эвакуировали посетителей и сотрудников. Предмет обследован с привлечением специалиста кинологической службы. Опасности не представляет», – сказали агентству в пресс-службе УМВД России по Амурской области, уточнив, что в настоящее время сотрудники ГИБДД работают в штатном режиме.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Цифровой криминалист

    Цифровой криминалист
    2 часа назад

    То есть если там гипотетическая бомба, кинолога с собакой, которые обследовали объект, не жалко?

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    сами себя эвакуировали, надоело других эвакуировать

  • volck0v

    volck0v
    1 час назад

    Какие они пугливые всего боятся. А оказалось человек сумку забыл.

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