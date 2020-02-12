«Карусель» отметила 20-летие виртуозным концертом

Главный ансамбль народных инструментов Приамурья — «Карусель» — отметил 20-летие большим концертом. Ему одинаково подвластны и народная музыка, и Таривердиев, и виртуозное «Шмелиное буги» Фина, в котором даже непосвященный слушатель угадывает сложные пируэты «Полета шмеля».

Свое 20-летие коллектив отметил роскошной программой. На концерте было несколько новых пьес, которые отличаются повышенной сложностью исполнения. Ансамбль народных инструментов очень современен, например, в этот вечер публика услышала «Караван» Новикова на тему известной мелодии Тизола, «Вечную любовь» из репертуара «Терем-квартета», «Твои следы» Бабаджаняна. Очень ладно звучали в сопровождении живой музыки голоса солистов Павла Кипаридзе, Татьяны Гусаим, Светланы Мараховец, Елены Беляевой, Евгении Ивановой.

«Сегодня у “Карусели” множество концертов — 14 в месяц или 140 выступлений в год. В 2019 году было и вовсе 170 концертов. За 20 лет состоялось более 2 600 концертов, подготовлено 10 детских музыкальных программ, в репертуаре более 500 произведений», — привел интересные факты ведущий концерта Павел Савинкин.

Ансамбль давно является одной из визитных карточек Приамурья. Его гордо показывают высоким гостям, например, в 2011 году солисты играли для лидера КНДР Ким Чен Ира. Этот драгоценный культурный образец непременно берут для гастролей за рубеж. Так, о «Карусели» знают в Пекине, Шанхае, Цицикаре, Харбине и других городах.

Китай удивил музыкантов «Карусели» неожиданным случаем.

«Получаем в Пекине багаж, Володя Сердюк открывает футляр для контрабаса, а у него гриф сломан! Начали бегать, да что там – где в Китае срочно найти контрабас? Кто-то начал предлагать на худой конец бас-гитару. Вова пытается склеить, ничего не получается. Мы уже поникли. Нам сказали спуститься вниз, тут в дверях гостиницы появляется прежний директор Амурской областной филармонии Алексей Самарин, и вручает Вове контрабас. Мы были в шоке. Оказалось, он разыскал какого-то мужчину, который на новое место жительства и привез с собой контрабас», — рассказала Ульяна Шальнева.

Сейчас «Карусель» выступает в школах и детских садах, музыкальных школах, техникумах и институтах, в фойе филармонии в формате музыкальной гостиной. Серия концертов проходит в Доме Саяпина.

На юбилейном концерте музыкантам «Карусели» вручили благодарности от законодательного собрания и министерства культуры и национальной политики Амурской области, чествовали и заслуженного работника культуры России Виктора Гору.

У «Карусели» должно быть большое будущее, ведь интерес к классике возвращается, возможно, только в новой, современной подаче. «Карусель» к этому готова: взять только «Шмелиное буги», в мотивах которого угадывается «Полет шмеля». Он есть в репертуаре всех виртуозов России. И отключение «шмелиного» режима, признались музыканты, им не грозит.

Все самые интересные подробности о концерте, а также интервью Ульяны Шальневой — в блоге Культпросвет.