В благовещенском магазине расплатились фальшивой 5 000 купюрой

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступило сообщение о том, что при инкассации денег, поступивших от торговой точки города, обнаружена купюра номиналом 5 000 с признаками подделки. Возбуждено уголовное дело.

Оперативниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции банкнота изъята. В ходе исследования установлено: купюра не соответствуют образцам аналогичной продукции, выпускаемой ФГУП «Гознак». Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.

Чтобы не попасть на уловки фальшивомонетчиков, нужно внимательно изучать банкноты, которые попадают в руки. Нельзя разменивать купюры незнакомым лицам. Если вы обнаружили купюру сомнительного качества, не пытайтесь ее сбыть. Уголовной ответственности за сбыт поддельных денег, ценных бумаг и иностранной валюты подлежат не только лица, занимающиеся их изготовлением или сбытом, но и лица, ставшие обладателями поддельных денег или ценных бумаг, сознающие это и тем не менее использующие их как подлинные. Особое внимание необходимо уделять тысячным купюрам, которые подделывают чаще всего, а также банкнотам номиналом 5 000.

Основные отличительные признаки поддельных купюр:

– поддельная купюра склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания;

– отсутствует характерный хруст бумаги;

– изображение на таких банкнотах приглушенное и не имеет четкости;

– выбитые компостером цифры с номиналом купюры на ощупь имеют шероховатости, как после прокалывания бумаги иглой;

– металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит как пунктир и выполнена краской;

– при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, а на ощупь поле гладкое;

– метка для людей с ослабленным зрением на подлинных банкнотах имеет рельеф, выполненный вдавливанием в виде звездочек, на подделках – в виде прямоугольника и точки;

– цветной, переливающийся герб Ярославля (на купюрах достоинством в 1 000 рублей) и герб Хабаровска (на купюрах достоинством в 5 000 рублей) не меняет свой цвет при разглядывании купюры под разными углами.

Если вы заподозрили, что стали обладателем фальшивых денежных купюр, обратитесь в ближайший отдел внутренних дел или по телефонам: 02, 102, телефону доверия УМВД: 8 (4162) 59-40-59.