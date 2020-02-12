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сегодня, 11:42 9

День голосования по поправкам в Конституцию объявят выходным

День голосования по поправкам в Конституцию объявят выходным
Фото: РИА Новости

Голосование по поправкам в Конституцию планируется провести в будний день, который объявят выходным. В качестве основной даты в Кремле рассматривают 22 апреля, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Идея провести голосование в будний день впервые прозвучала в конце января на заседании рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон. С инициативой выступил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, глава ЦИК Элла Памфилова назвала ее «неплохой». В свою очередь сенатор Алексей Пушков предложил сделать будний день, отведенный для голосования, выходным.

Идея принадлежит администрации президента и связана с расчетом на более высокую явку, сказал один из близких к Кремлю источников. В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они могут и не отказаться, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.

При этом обсуждается возможность разрешить голосование на предприятиях непрерывного цикла, на которые не будет распространяться объявленный выходной, сообщил еще один близкий к Кремлю собеседник.

Ранее в качестве основной даты в администрации президента рассматривали воскресенье, 12 апреля, второй вариант — воскресенье, 26 апреля. Однако на 12 апреля в этом году выпадает Вербное воскресенье, когда многие идут в церковь, а недостаток 26 апреля в том, что уже начинается дачный сезон и люди начинают разъезжаться на майские праздники, что негативно скажется на явке, говорят три близких к Кремлю собеседника.

На 19 апреля выпадает православная Пасха, которой предшествует Страстная неделя, — все это не подходит для голосования по поправкам в Конституцию, поясняют источники РБК. Поэтому выбрана предварительная дата 22 апреля. 22 апреля 150 лет назад родился Владимир Ленин, в этот день также отмечается Международный день Матери-Земли, учрежденный в 2009 году на 63-й сессии Генассамблеи ООН.

Дату голосования рабочая группа по внесению изменений в Конституцию предложила закрепить в законопроекте о поправках, ранее заявлял сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он же сообщил журналистам об изменениях, которые планируется внести в Конституцию касательно сенаторов. Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ предлагает расширить президентскую квоту в Совете Федерации до 30 человек и семерых их них назначать пожизненно. «Есть понимание, что от РФ будет предложено 30 сенаторов, которых будет предлагать президент, семь из них в той норме, которую мы сейчас взяли за основу, будут пожизненно работать в сенате», — сказал Павел Крашенинников.

На прошлом заседании рабочей группы с инициативой о расширении президентской квоты в верхней палате парламента выступил научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Он же предложил изучить опыт сената Италии, где заседает несколько пожизненных сенаторов, сообщает «Российская газета».

Сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева считает, что инициатива о пожизненном статусе для ряда сенаторов позволит наладить более эффективный контакт с гражданами, потому что в Совете Федерации появятся люди, «которых знают в лицо, лидеры нации».

По действующей Конституции глава государства вправе назначать 17 сенаторов от Российской Федерации, то есть до 10 % от состава Совфеда. До сих пор президент ни разу не воспользоваться этим полномочием.

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#закон #российская власть

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    2 часа назад

    в день рождения Ленина-хорошая оплеуха лжекоммунистам

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Как же быстро они протолкнули поправки в главный документ страны.

    А когда нужно построить больницу, полгода создают рабочую группу, 3 года разрабатывают проектную документацию, потом еще 5 лет ищут средства и т.д.

  • nerv

    nerv
    55 минут назад

    Может сразу в конституцию внести ФИО тех,кто будет пожизненно у власти?

  • retrogr

    retrogr
    40 минут назад

    фарс,подпишет вова их раньше голосования

  • sabotazh

    sabotazh
    39 минут назад

    Почему именно 22 апреля, вот почему именно в день 150-летия рождения великого человека? Ответ: что бы еще больше унизить тех людей, кто с теплотой относится к прошлому, социализму, идеям коммунизма... Антисоветская пропаганда работает, маховик запущен на 146%...

  • physic1

    physic1
    10 минут назад

    Операция Ы!!! В самой активной фазе!!!

  • ay

    ay
    8 минут назад

    Какая ж она Ы. Если многие догадываются о сути поправок в К.?

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    7 минут назад

    physic1

    Операция Ы!!! В самой активной фазе!!!



    " 330 , каждому " - даёшь поощрение каждому проголосовавшему (правильно) !!!

  • ay

    ay
    4 минуты назад

    Одним выходным покупают терпение народное на страдания на много лет вперед? Достойный размен. Они там совсем чтоли?

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