День голосования по поправкам в Конституцию объявят выходным

Идея провести голосование в будний день впервые прозвучала в конце января на заседании рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон. С инициативой выступил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, глава ЦИК Элла Памфилова назвала ее «неплохой». В свою очередь сенатор Алексей Пушков предложил сделать будний день, отведенный для голосования, выходным.

Идея принадлежит администрации президента и связана с расчетом на более высокую явку, сказал один из близких к Кремлю источников. В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они могут и не отказаться, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.

При этом обсуждается возможность разрешить голосование на предприятиях непрерывного цикла, на которые не будет распространяться объявленный выходной, сообщил еще один близкий к Кремлю собеседник.

Ранее в качестве основной даты в администрации президента рассматривали воскресенье, 12 апреля, второй вариант — воскресенье, 26 апреля. Однако на 12 апреля в этом году выпадает Вербное воскресенье, когда многие идут в церковь, а недостаток 26 апреля в том, что уже начинается дачный сезон и люди начинают разъезжаться на майские праздники, что негативно скажется на явке, говорят три близких к Кремлю собеседника.

На 19 апреля выпадает православная Пасха, которой предшествует Страстная неделя, — все это не подходит для голосования по поправкам в Конституцию, поясняют источники РБК. Поэтому выбрана предварительная дата 22 апреля. 22 апреля 150 лет назад родился Владимир Ленин, в этот день также отмечается Международный день Матери-Земли, учрежденный в 2009 году на 63-й сессии Генассамблеи ООН.

Дату голосования рабочая группа по внесению изменений в Конституцию предложила закрепить в законопроекте о поправках, ранее заявлял сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он же сообщил журналистам об изменениях, которые планируется внести в Конституцию касательно сенаторов. Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ предлагает расширить президентскую квоту в Совете Федерации до 30 человек и семерых их них назначать пожизненно. «Есть понимание, что от РФ будет предложено 30 сенаторов, которых будет предлагать президент, семь из них в той норме, которую мы сейчас взяли за основу, будут пожизненно работать в сенате», — сказал Павел Крашенинников.

На прошлом заседании рабочей группы с инициативой о расширении президентской квоты в верхней палате парламента выступил научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Он же предложил изучить опыт сената Италии, где заседает несколько пожизненных сенаторов, сообщает «Российская газета».

Сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева считает, что инициатива о пожизненном статусе для ряда сенаторов позволит наладить более эффективный контакт с гражданами, потому что в Совете Федерации появятся люди, «которых знают в лицо, лидеры нации».

По действующей Конституции глава государства вправе назначать 17 сенаторов от Российской Федерации, то есть до 10 % от состава Совфеда. До сих пор президент ни разу не воспользоваться этим полномочием.