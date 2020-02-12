В Свободном долг по кредиту присудили супругу умершего заемщика

В Свободном городской суд вынес решение по гражданскому делу о взыскании долга по кредиту. Один из банков требовал взыскать задолженность при том, что заемщик умер.

Истец в обоснование требований указал, что между банком и заемщиком был заключен кредитный договор. Заемщик умер. По состоянию на дату смерти оказалась не погашенной задолженность перед банком. «Банк просил суд взыскать в его пользу с ответчика, являющегося супругом умершего заемщика, задолженность по кредитному договору», – сообщается на сайте Свободного городского суда.

Было установлено, что требования банка являются правомерными, поскольку обязательства по возврату кредита перестали исполняться в связи со смертью заемщика, действие кредитного договора со смертью заемщика не прекратилось, так как имеется наследник. «Наследником первой очереди является супруг умершего заемщика, поскольку он принял наследство. Стоимость принятого наследства превышает сумму долга по кредитному договору», – сказано в сообщении.

При таких обстоятельствах должником по кредитному договору становится супруг. Он «несет обязанность по исполнению обязательств» со дня открытия наследства.