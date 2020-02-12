Миллиард для Свободного, ипотека под 2 %: Александр Козлов рассказал о развитии Приамурья

На энергосистему Свободного выделена «Единая субсидия» – свыше миллиарда рублей. Средства пойдут на развитие энергообъектов. О каких именно объектах идет речь, в интервью ИА «Амур.инфо» рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Также в разговоре затронули тему ипотеки под 2 %; ситуацию с оттоком населения; преференции, которые даст Благовещенску режим Свободного порта Владивосток и другое.

– Александр Александрович, буквально на днях город Свободный получил дополнительные федеральные деньги на строительство социальных объектов. На ваш взгляд, этого достаточно? Или все же город требует еще большего вливания средств?

– Средств для развития никогда не бывает много. Да, Свободный во многом отстает от других городов Амурской области, и ему даже без учета развития новых производств нужны были деньги, чтобы «дотянуть» до среднеамурских показателей. Но сейчас этот город – точка роста региона, к нему приковано пристальное внимание. Поэтому и федеральных средств выделяют чуть больше, чем другим, но подчеркну – выделяют только на необходимое. Например, на развитие энергосистемы. Когда мы готовили предложение по финансированию, мы считали не только существующую потребность, но и перспективную: на несколько лет вперед. Вместе с нами работали министерство энергетики РФ, ДРСК. Отдельно хочу поблагодарить Юрия Андреенко, что участвовал в этой работе. По нашим оценкам, прогнозируемая потребность города в электроэнергии до 2024 года составит 33 мегаватта. При этом на 26 мегаватт уже есть конкретные объекты, которые будут строиться в городе в рамках национальных проектов РФ: школы, больницы, жилые дома. В итоге вице-премьер РФ Юрий Трутнев поддержал проект и на развитие энергосистемы выделено больше 1 миллиарда рублей. Деньги пойдут через государственную программу Минвостокразвития, мы ее называем «Единая субсидия». В городе реконструируют подстанцию 500 кВ «Амурская» (сооружение РУ 110 кВ «Амурская» с двумя линейными ячейками), построят подстанцию 110/35/10 кВ «Импульс» (с двумя трансформаторами по 40 МВА) и воздушную линию электропередачи 110 кВ «Амурская-Импульс» (двухцепная). Это все очень дорогостоящие объекты, поэтому и такая сумма выделена.

– «Единая субсидия» только для Свободного? Или другие города области тоже могут претендовать на федеральную помощь?

– Большая часть денег все же идет на Свободный. Потому что этот город определен, как точка роста Амурской области. Возле города строится крупнейший в мире газоперерабатывающий завод, прорабатывается проект строительства газохимического комплекса СИБУРа. Это значит, что в городе появятся новые жители: строители и будущие работники заводов. А многократное увеличение жителей ставит перед нами вопрос о дополнительных больницах, местах отдыха, о школах и детских садах. На средства «Единой субсидии» в Свободном уже капитально отремонтировали инфекционное и травматологическое отделения городской больницы, поликлинику, спортивные площадки на территории трех школ, реконструированы сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, районная котельная, построен детский сад, в больницах обновлено оборудование, началось строительство жилого микрорайона для сотрудников будущих заводов. В 2020 году завершат реконструкцию и техническое переоснащение Дворца культуры железнодорожников, начатые в 2018 году, реконструкцию женской консультации и другие объекты.

Хочу также отметить, что роль самих инвесторов в изменении облика города Свободный также весьма заметна. Компании не только вкладывают в строительство своих заводов, но и уделяют большое внимание тому месту, где находятся.

Но, конечно, не только Свободный получает федеральные деньги. Так, по нашей программе «Единая субсидия» в Благовещенске реконструированы участки набережной реки Амур. Это важное место для всех благовещенцев и гостей города. Это фасад нашей страны, любимое место отдыха и, конечно, это важный берегоукрепительный объект. Кроме этого началась реконструкция отделения анестезиологии и реанимации областной клинической больницы, а в Благовещенском политехническом колледже обновлено оборудование. К слову, много денег мы даем именно на модернизацию оборудования в техникумах и колледжах во всех регионах Дальнего Востока. Потому что в условиях меняющейся экономики, когда появляются новые отрасли и производства, важно чтобы студенты учились на новом оборудовании, чтобы сразу после выпуска могли приходить на завод и работать, а не тратить время на переобучение.

Сформирован комплексный план развития города Циолковский. Формируется в Амурской области и еще одна «точка роста» – город Сковородино. Там планируют построить метаноловый завод. Также будем смотреть, определять, какая помощь в плане строительства социальной инфраструктуры будет нужна.

– А как это определяется?

– Сначала свои потребности должен представить регион совместно с муниципалитетом. Ведь изначально программа «Единая субсидия» направлена на помощь муниципальным властям. На то, что они не могут выполнить своими силами и где у них наблюдается отставание. Как Свободный, например. Там остро стояла проблема воды, поэтому выделены деньги на сети водоснабжения и водоотведения. После того, как муниципалитет и регион обосновывают свои позиции, мы их обсуждаем на министерском уровне. Если представлены ПСД, есть четкие обоснования, то мы выносим предложения на правительственную подкомиссию, которую возглавляет заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, и уже на подкомиссии Минвостокразвития выступает «проводником» для муниципалитетов.

– То есть лоббируете интересы региона?

– Да, в какой-то мере. Сила министерства в том, что мы на федеральном уровне делаем так, чтобы дальневосточные регионы услышали. Ведь в России 85 регионов и всем нужно внимание, нужна федеральная помощь. И наша задача доказать, что 11-ти дальневосточным регионам она нужнее.

– Дальний Восток в принципе может похвастаться «особым вниманием». Только у нас «демографический пакет», «дальневосточный гектар», и теперь льготная ипотека под 2 %.

– В Амурской области за два месяца программы 157 человек взяли льготную ипотеку под 2 %. Ещё по 678 заявкам получено одобрение. То есть как только люди подберут квартиры, то их кредиты будут оформлены. В целом, по Дальнему Востоку 2247 человек взяли кредит под 2 % для приобретения жилья на первичном рынке и строительства домов; цифра по одобренным кредитам – 8427.

Ипотека 2 % – это очень важный шаг для Дальнего Востока. Для молодежи. Уверен, что никто не оспаривает этот факт.

При Минвостокразвития России создан проектный офис по реализации программы льготной ипотеки. В него мы включили, кстати, и прокуратуру РФ, и Министерство строительства РФ. Они будут разбираться по фактам необоснованного роста стоимости квадратных метров.

– А программа «дальневосточный гектар»? Тоже ведь есть вопросы: где землю выдают, где не дают.

– Программа «дальневосточный гектар» в первую очередь – это упрощенный механизм получения земли. И если такой механизм придуман и внедрен, то его нужно исполнять. По сути, для программы была впервые откадастрирована земля. Этого не было раньше, представляете? Работа продолжается, потому что земли на Дальнем Востоке много. Что касается Амурской области, то в регионе 9600 человек уже взяли бесплатный гектар. Большинство, конечно, взяли землю, чтобы построить дом и вести личное подсобное хозяйство (53 %), но есть и примеры туристических проектов (3 %), и сельхозпредприятий (30 %). Всего на Дальнем Востоке по программе земельные участки взяли 77800 человек.

– Но всё равно уезжают с Дальнего Востока…

– По данным Росстата, убыль населения с Дальнего Востока за 2019 год составила минус 21264 человека. Это меньше, чем в 2018 – тогда было 33 тысячи человек. Но при этом и 21264 – это не самая большая цифра. Мы на 6 месте по всем федеральным округам. Впереди нас – Сибирский округ с убылью в 54 тысячи человек и Приволжский с минусом почти в 110 тысяч человек. Это к тому, что люди переезжают и из других округов. Уклад жизни изменился: мобильность населения не является чем-то предосудительным.

Из чего складывается прирост/убыль. Это общие показатели по естественному притоку (рождаемость, смертность) и миграция. Так вот, в ДФО рождаемость не снижается такими быстрыми темпами, как в целом по России. Наоборот, в республиках Якутия и Бурятия, в Чукотском автономном округе – она со знаком плюс. Остальные регионы показывают убыль, но не катастрофическую. Если сравнивать со всеми российскими регионами – дальневосточные регионы находятся в тридцатке (убыль в среднем от 1 до 2 тысяч). Соответственно, в общем списке федеральных округов мы занимаем третье место!

По миграционной убыли, к сожалению, да, мы в конце списка. Но подчеркну, что это происходит из-за нескольких регионов: ЕАО, Магадан, Камчатка и Забайкалье. В остальных дальневосточных регионах – ситуация аналогичная, как и в целом по стране, а в четырех (Чукотка, Приамурье, Приморье и Бурятия) – наоборот наблюдается миграционный прирост. Если взять конкретно Амурскую область, то убыль населения в 2019 году составила 2518 человек. Это 37 место в РФ (общий список из 85 регионов). Рождаемость в Приамурье со знаком минус, а вот миграционный прирост с плюсом. В целом, отмечу, что за 6 лет численность Дальнего Востока сократилась на 1,6 % (это 129 850 человек). Показатели в целом неплохие. Будем закреплять.

– Обсуждается вопрос, чтобы наделить Благовещенск статусом порто-франко. На каком этапе решение данного вопроса и что даст городу режим Свободного порта Владивосток?

– В первую очередь, режим Свободного порта Владивосток (СПВ) – это налоговые и административные льготы для малого и среднего бизнеса. СПВ предполагает нулевую ставку налога на прибыль и имущество в первые пять лет, на землю 0 % действует первые три года, 7,6 % – страховые взносы. Мы уже внесли в правительство РФ законопроект о распространении режима Свободного порта Владивосток на территорию Благовещенска. Рассчитываем, что в этом году он будет принят, и режим заработает в столице Приамурья.

– Рыбопромышленная отрасль, лесная. Для развития этих отраслей сейчас много что делается на федеральном уровне. Амурская область может как-то в этом поучаствовать? Или рыба – это больше приморские регионы, лес – забайкальские широты?

– Знаете, для жителя Амурской области Приамурье – это просто дом. Место, где он родился, вырос, ходит на работу, общается с друзьями, воспитывает детей. Житель не думает, что он живет в регионе, в котором сосредоточено 67 % всех гидроэнергетических ресурсов Дальнего Востока, что 64 % территории покрыто лесом, не рассматривает свою область, как выгодную транспортно-географическую точку и каждый день не интересуется, как работают крупнейшие заводы, расположенные в регионе. Например, отклика в душе амурчанина при словосочетании «субсидирование 30 % строительства мало- и среднетоннажных рыбопромысловых судов» не будет. А при этом, именно на «Судостроительном заводе имени Октябрьской революции» уже размещено 4 заказа на такие суда. То есть именно Амурский завод построит суда для камчатских рыболовецких предприятий. Причем первые 2 судна будут сданы уже летом 2020 года. Это большие деньги для предприятия, это зарплаты для сотрудников. И это – в полной мере – развитие рыбной отрасли Дальнего Востока. Ведь мы выступаем за то, чтобы суда для дальневосточного бассейна строились именно на дальневосточных верфях. Для этого и внедрена 30-процентная субсидия, она дает некое преимущество перед российскими и иностранными верфями.

Лес. Уже в этом году мы планируем запустить систему по распределению лесных участков и совершению сделок с древесиной в ДФО. В ближайшее время внесем в Государственную Думу соответствующий федеральный закон. Что даст сервис? Во-первых, лес в принципе будет «посчитан». Мы хотя бы увидим, сколько его, какие породы, какой состав. На данный момент этих данных – полных и достоверных – нет. Во-вторых, как только лес будет поставлен на учет, мы сможем контролировать и бездумные и нелегальные рубки. Тут, конечно, одним сервисом не справиться, нужна и работа соответствующих органов, но хотя бы некий порядок навести мы сможем. Для начала сервис в экспериментальном режиме будет запущен в Забайкалье и Бурятии, следом – будем подключать все регионы Дальнего Востока и Амурскую область, в частности.

- И, конечно, хотелось бы спросить про международный мост в Китай. Поедут ли по нему все же легковые автомобили?

– Да. Нота, которые мы отправили в КНР, подписана. То есть китайская сторона согласилась с нашими доводами и легковые автомобили смогут пересекать границу, как только заработает постоянный пункт пропуска международного моста РФ-КНР.