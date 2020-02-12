Мошенники пытаются заработать на стаффтерьере, выброшенном из окна в Благовещенске

Ситуацию с травмированным стаффордширским терьером, которого выкинули из окна второго этажа в Благовещенске, пытаются использовать мошенники. Они разместили в соцсетях фейковые объявления о сборе средств на лечение собаки.

Как сообщало Амур.инфо, 8 февраля в одной из квартир Благовещенска произошел скандал между женщиной и ее сожителем, в результате со второго этажа был выброшен стаффордширский терьер, проживший у них около 10 лет. Собака получила сложный оскольчатый перелом бедра.

Хозяева планировали усыпить животное, но представители организации по защите животных «Шанс» забрали собаку и теперь выхаживают ее. Зоозащитники обратились в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Проводится доследственная проверка.

После осмотра ветеринаром-травматологом было принято решение об оперативном вмешательстве с использованием аппарата Илизарова.

«Операция длилась шесть часов и закончилась успешно. Самое печальное, что во время операции ветеринар обнаружил старые травмы. Вероятно, собаку избивали. В половине первого ночи добрые люди забрали Тасю на передержку», – рассказала волонтер Татьяна Дудникова.

Деньги на операцию зоозащитники собирали через соцсети. За короткое время им удалось собрать 20 тысяч рублей, которыми расплатились за услуги ветеринарной клиники. Однако выяснилось, что в Инстаграме появились фейковые сообщения о сборе средств на операцию стаффордширского терьера по имени Тася в Благовещенске.

«Причем с моей страницы были взяты фотографии и информация об этой ситуации, но изменены контактные данные, – сообщила зоозащитник Татьяна. – Мы оперативно стали сообщать о мошеннических действиях в директ аккаунтов различных барахолок, на которых размещены эти фейки, а также в техподдержку Инстаграма. Потому что аферисты разместили такие объявления в сети даже на страницах Приморья и Хабаровского края. Публикуем сообщения о том, что деньги уже собраны и в своих официальных группах».

Благодаря публикации на Амур.инфо по фотографии свою собаку узнала ее первая хозяйка, которая тут же приехала в ветеринарную клинику, где оперировали животное.

«Она плакала. Говорила, что 10 лет назад отдала стаффордширского терьера, как считала, в хорошие руки, ухоженным, знающим основные команды. Расстраивалась, что собака ее не узнает. К сожалению, из-за обстоятельств жизни она не смогла забрать животное к себе. Перевела немного денег на лечение», – поделилась Татьяна Дудникова

Сейчас стаффтерьеру Тасе требуется послеоперационная реабилитация, также ей подыскивают нового хозяина. В первом случае зоозащитники думают пригласить опытного кинолога, чтобы он с ней поработал. С поиском хозяина дела обстоят сложнее из-за сложной травмы собаки и возраста. Если желающих не найдется, зоозащитникам придется передать Тасю в собачий приют. На примете — московский Шереметьевский приют, который, по словам волонтеров, славится хорошей репутацией.