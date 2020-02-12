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сегодня, 11:21 1

Женщина случайно обнаружила капсулу с ядом времен Второй мировой войны на пляже

Женщина случайно обнаружила капсулу с ядом времен Второй мировой войны на пляже
Фото: Solent University

В Англии женщина обнаружила в песке капсулу с ядом, изготовленную в Германии во время Второй мировой войны. Женщина гуляла вместе с мужем и разглядела в песке необычную находку.

Пара Эмма Лофтхаус (Emma Lofthouse) и Шон Блумер (Shaun Bloomer) гуляла по берегу моря на острове Уайт. Женщина заметила в песке странную капсулу и показала ее мужу. Внутри капсулы находилась ампула с прозрачной жидкостью. «Сначала мы предположили, что она наполнилась морской водой, но, похоже, до нас ее никто не открывал», – рассказала Лофтхаус.

Сотрудники местной полиции предложили паре выбросить капсулу или оставить ее себе. «Мы решили сохранить находку, ведь это часть истории», – говорит Лофтхаус. Она и Блумер считают, что подобрали на пляже капсулу с цианистым калием из нацистской Германии. Они планируют самостоятельно изучить находку и восстановить полустертые отметки на ее поверхности, сообщает «Лента.ру».

Цианистый калий – один из опаснейших и старейших ядов. Он блокирует усвоение кислорода организмом и останавливает внутриклеточные процессы, что приводит к быстрой гибели. В конце Второй мировой войны лидеры нацистской Германии покончили с собой при помощи капсул с ядом, напоминающих найденную на острове Уайт.

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#жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    15 минут назад

    А что там написано, что это цианистый калий, если ампула запаяна? Или кто-то уже лизнул для проверки? Сказочники-экстрасенсы, вашу мать.

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