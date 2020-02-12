В Хэйхэ коронавирус подтвердился еще у двух человек

В соседнем с Благовещенском городском округе Хэйхэ количество заболевших коронавирусом нового вида увеличилось до 6 человек. Ранее сообщалось о 4 случаях, трое из заболевших являются родственниками.

По информации Комитета по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян, коронавирус был диагностирован еще у двух женщин – 58 и 50 лет. Оба они из лесного управления поселка Чжаньхэ города Удалянчи, расположенного в 250 километрах на юге от города Хэйхэ. На карантин женщин поместили 7 февраля. Также опубликованы сведения, где бывали эти женщины до госпитализации.

Тех, кто ходил тем же маршрутом, просят оставаться дома в течение 14 дней, дважды в день измерять температуру. При первых симптомах заболевания необходимо обратиться в медучреждение, но при этом не пользоваться общественным транспортом.

Ранее сообщалось о 3 новых случаях заболевания коронавирусом нового вида в Чжаньхэ, а до этого в уезде Суньу был выявлен первый в городском округе Хэйхэ случай заболевания коронавирусом.

Как сообщается, все шестеро заболевших проходят лечение в инфекционных больницах на территории городского округа Хэйхэ.

Всего по провинции Хэйлунцзян насчитывается 378 заболевших коронавирусом. Зарегистрировано 18 новых случаев заболевания, пишет Biang.ru.

150 больных находится в Харбине, 43 – в Цзиси, 43 – в Суйхуа, 39 – в Шуанъяшане, 33 – в Цицикаре, 15 – в Цзямусы, 15 – в Дацине, 15 – в Цитайхэ, 12 – в Муданьцзяне, 6 – в Хэйхэ, 5 – в Хэгане и 2 в округе Большой Хинган.

Состояние 63 заболевших оценивается, как тяжелое. Зарегистрировано 8 летальных исходов: 4 – в Суйхуа, 1 – в Дацине, 2 – в Шуанъяшане и 1 в Цицикаре. Выздоровели и выписаны 28 больных. Заболевание подозревают еще у 171 человека. Медики также наблюдают за 12 736 больными, которые находились в тесном контакте с заболевшими. На данный момент заболевание исключено у 8 024 человек.

Всего по Китаю на утро 12 февраля зарегистрировано 44 534 случая заболевания, коронавирус подозревается у 21 675 человек. 4 617 человек вылечились, 1 113 скончались. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй – 33 366 заболевших. 2 639 человек выздоровели и выписаны из больниц, 1 068 скончались.

В Пекине зарегистрировано 342 случая заболевания, 52 человека выздоровели, трое скончались. В Шанхае 306 заболевших коронавирусом, 53 вылечились, зарегистрирован один летальный исход.