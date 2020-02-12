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12февраля
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сегодня, 11:18 2

ФСБ требует открыть доступ к электронным сообщениям россиян

ФСБ требует открыть доступ к электронным сообщениям россиян
Фото: pixabay.com

Около десяти интернет-сервисов, среди которых «Авито», «Хабр» и Rutube получили уведомления с требованием предоставить возможность читать письма россиян. Организовать круглосуточный доступ к информационной системе потребовала Федеральная служба безопасности.

Летом 2019 года некоторым интернет-компаниям, которые находятся в реестре организаторов распространения информации Роскомнадзора, были направлены письма из Центра оперативно-технических мероприятий ФСБ. Эта информация стала доступна ИА «Медуза», которое утверждает, что получило копию одного из таких писем от источника на интернет-рынке.

Доступ к соответствующим данным у любого из сайта реестра ОРИ спецслужбы могут потребовать на основании закона Яровой, который позволяет следователям получать информацию из электронной переписки. Всего в реестре организаторов распространения информации Роскомнадзора находится около 200 компаний.

ФСБ направила свои требования с запросом на доступ к переписке адресатам заказными письмами «Почты России». Информация о получателях уведомлений стала доступной после анализа номеров отслеживания почтовых отправлений.

Отказ от предоставления ключей дешифровки грозит административной ответственностью за неисполнение обязанностей организатором распространения информации в интернете. Штраф за такое правонарушение достигает одного миллиона рублей. При этом «административка» – не единственное наказание, которое грозит владельцам сайтов. Если после уплаты штрафа переписка не станет доступной для ФСБ, Роскомнадзор вправе обратиться в суд с требованием заблокировать на территории России несговорчивые сервисы.

Дать оперативникам онлайн-доступ к личным данным россиян в начале 2020 года предложил новый глава Минкомсвязи России Максут Шадаев. Инициатива коснулась государственных данных, банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов. Завершить переход на такую систему в ведомстве надеются до 2024 года.

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#интернет

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    37 минут назад

    хабр заранее на кипр переоформился тч сосите лапу

  • paravis

    paravis
    24 минуты назад

    Администратором сайта avito.ru является шведская компания Avito Holding AB

    Rutube (Рутью́б) — российский видеохостинг и агрегатор лицензионного видеоконтента. Принадлежит холдингу «Газпром-медиа»

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