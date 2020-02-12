В России рушится половина семей: обзор прессы

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В Биробиджане проведут перепись для домашних собак; Трамп будет править вечно; в Дании собаке выплатили 250 евро за отмену рейса; 80-летняя женщина не боится купаться в проруби. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

В «Моей Мадонне» я с интересом прочел про бабу Аню – Анну Дмитриевну Васильеву, жительницу Белогорского района, которая в свои 90 с хвостиком держит корову, сажает большой огород, читает без очков, не знает, что такое слуховой аппарат, обладает неиссякаемым юмором и вообще молодец. Затем я углублюсь в чтение интервью с мастером смешивания напитков, потом в «Частные вопросы» руководителю студии танца Traffic Елене Соловьевой.

А еще я прочитал о том, что в День влюбленных в Приамурье зарегистрируют брак 40 пар. Но на страницах газеты я не нашел ответа на вопрос, сколько пар брак расторгнет. Впрочем, дай бог всем мира и согласия в семье.

Вам статья

Бог-то богом, но вот в «АиФ» пишут о том, что в России распадается половина семей. Под заголовком «Покрыто браком неизвестности» еженедельник рассуждает, можно ли эту ситуацию исправить. Обратите внимание на публикацию и вы.

Еще в газете пишут о том, что Трамп будет править вечно. Да-да, именно так и написано. Впрочем, ничего удивительного, возьмет да и перепишет под себя соответствующие законы. Долго, что ли, будучи президентом Америки, да?

Ну а еще вы прочтете о том, начнут ли отбирать недвижимость у наших беглых коррупционеров. Пишут, что, возможно, начнут. Впрочем, возможно и не начнут.

Напишут же такое

Листаем страницы «Российской газеты». Здесь пишут о том, что в Дании собаке выплатили компенсацию за отмену рейса, которым она должна была лететь. Собака – это не фамилия человека. Собака – это просто собака. Животное. Дело в том, что согласно европейскому законодательству в случае отмены рейса пассажиры имеют право на выплаты. При этом нигде не сказано, что пассажиром не может быть собака. Этим правовым пробелом и воспользовались хозяева Тузика. Слупили с авиакомпании 250 евро. Мелочь, как говорится, а приятно.

Также в номере

Кстати, о собаках. Уже в другой заметке говорится о том, что в Биробиджане решили организовать перепись домашних собак. Переписывать их начнут с частного сектора, потом постепенно дойдет и до центра, то есть до многоэтажек. «Бродяжкам» придется пройти курс лечения и стерилизации за казенный счет. После этого их будут отпускать. Как написано, в безлюдные места. Представляю, как они будут сбиваться в стаи.

После собак, думаю, вам будет интересно прочесть о том, что в Антарктиде поставлен температурный рекорд – всего 18 с небольшим градусов по Цельсию. Но, пишут, вряд ли это можно считать свидетельством глобального потепления.

На посошок

В завершение – «Комсомольская правда». Пишут, что Петросян пытался откупиться от Степаненко миллиардом рублей. Саму статью не прочитал, но судя по тону заголовка, у него не получилось. Еще пишут о том, что коронавирус залез в кошельки россиян. То есть, у слова «правительство» появился синоним.

Еще вы узнаете о секрете вечной молодости: 82-летняя бабушка-старушка в 45-градусный мороз купается в проруби. Про Прохора Шаляпина опять же пишут – мол, новый роман и опять со старушкой (и традиционно богатой), про то, что ванна у Собчак на гроб похожа. В общем, много чего.

Я-то заострил внимание на публикации под заголовком «И пришел песец». Думаю, и вы её не пропустите.