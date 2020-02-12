В Амурской области детей учат, как вести себя при травле в школе

В правительстве Приамурья обсудили формирование у детей навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях. Было озвучено, что в регионе создана комплексная система для того, чтобы с ранних лет жители знали, как вести себя, к примеру, на дорогах или водных объектах.

В частности, проводится работа по обучению навыкам поведения при буллинге – травле. Для решения психологических проблем в области создан Региональный центр развития системы психолого-педагогического и социально-психологического сопровождения. 29 сотрудников оказывают консультативную помощь по телефону, а также устраивают личные встречи в муниципалитетах.

«При помощи QR-кода в колледжах проводится экспресс-диагностика социально-психологического климата. По итогам планируется проведение точечной работы психологов», –сказала заместитель председателя правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Также необходимые знания дети в регионе получают на уроках «Окружающий мир», «ОБЖ», «Обществознание», «Экономика», а также на внеурочных мероприятиях, организуемых совместно с УМВД, ГИБДД, МЧС и другими структурами. На сегодня в Приамурье действуют 197 отрядов юных инспекторов дорожного движения и около 100 объединений юных пожарных и спасателей.

«В образовательных организациях Тынды мероприятия по формированию навыков безопасного поведения представлены в виде циклов классных часов. Для учеников школ Шимановского района на базе районных электросетей организована акция "День открытых дверей". В детском саду города Зея функционируют группы "Юных пожарных" и "Юных спасателей", где занятия проводят профессиональные пожарные», – рассказала зампред.

На региональном уровне организованы «Безопасные каникулы», интернет-олимпиада на знание ПДД, конкурс «Лучшая дружина юных пожарных», конференция «Мир в наших руках» и другие мероприятия.

Помимо этого, по районам и городам области курсирует «Лаборатория безопасности» – мобильный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в занятиях которого поучаствовали около четырех тысяч обучающихся, педагогов и родителей. В 2021 году для большего охвата детей запланировано приобрести еще один такой центр.

Еще одна актуальная тема для Приамурья – несоблюдение правил безопасности на водных объектах. Для того чтобы избежать трагических последствий, для юных амурчан проводятся не только теоретические занятия, но и практические. В настоящее время обучение плаванию в рамках третьего урока физической культуры реализуется в городе Зея и внедряется в образовательных организациях Благовещенска.

О правилах поведения в Интернете и кибербезопасности дети узнают на классных часах и во время различных акций, сообщает пресс-служба областного правительства.

После этого внес свои предложения Василий Орлов. «Ежегодно из-за незнания элементарных правил безопасности в той или иной ситуации гибнут дети. Поэтому предлагаю расширить перечень обучающих мероприятий. Так, в апреле необходимо провести месячник, посвященный безопасности на водных объектах. Летом в парке "Патриот" организовать мероприятие, в рамках которого детей должны обучить, как себя вести в случае террористической угрозы. В план на осень нужно поставить проведение месячника по пожарной безопасности», – заключил губернатор.