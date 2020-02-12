Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:59 5

В Амурской области детей учат, как вести себя при травле в школе

В Амурской области детей учат, как вести себя при травле в школе
Фото: pixabay.com

В правительстве Приамурья обсудили формирование у детей навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях. Было озвучено, что в регионе создана комплексная система для того, чтобы с ранних лет жители знали, как вести себя, к примеру, на дорогах или водных объектах.

В частности, проводится работа по обучению навыкам поведения при буллинге – травле. Для решения психологических проблем в области создан Региональный центр развития системы психолого-педагогического и социально-психологического сопровождения. 29 сотрудников оказывают консультативную помощь по телефону, а также устраивают личные встречи в муниципалитетах.

«При помощи QR-кода в колледжах проводится экспресс-диагностика социально-психологического климата. По итогам планируется проведение точечной работы психологов», –сказала заместитель председателя правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Также необходимые знания дети в регионе получают на уроках «Окружающий мир», «ОБЖ», «Обществознание», «Экономика», а также на внеурочных мероприятиях, организуемых совместно с УМВД, ГИБДД, МЧС и другими структурами. На сегодня в Приамурье действуют 197 отрядов юных инспекторов дорожного движения и около 100 объединений юных пожарных и спасателей.

«В образовательных организациях Тынды мероприятия по формированию навыков безопасного поведения представлены в виде циклов классных часов. Для учеников школ Шимановского района на базе районных электросетей организована акция "День открытых дверей". В детском саду города Зея функционируют группы "Юных пожарных" и "Юных спасателей", где занятия проводят профессиональные пожарные», – рассказала зампред.

На региональном уровне организованы «Безопасные каникулы», интернет-олимпиада на знание ПДД, конкурс «Лучшая дружина юных пожарных», конференция «Мир в наших руках» и другие мероприятия.

Помимо этого, по районам и городам области курсирует «Лаборатория безопасности» – мобильный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в занятиях которого поучаствовали около четырех тысяч обучающихся, педагогов и родителей. В 2021 году для большего охвата детей запланировано приобрести еще один такой центр.

Еще одна актуальная тема для Приамурья – несоблюдение правил безопасности на водных объектах. Для того чтобы избежать трагических последствий, для юных амурчан проводятся не только теоретические занятия, но и практические. В настоящее время обучение плаванию в рамках третьего урока физической культуры реализуется в городе Зея и внедряется в образовательных организациях Благовещенска.

О правилах поведения в Интернете и кибербезопасности дети узнают на классных часах и во время различных акций, сообщает пресс-служба областного правительства.

После этого внес свои предложения Василий Орлов. «Ежегодно из-за незнания элементарных правил безопасности в той или иной ситуации гибнут дети. Поэтому предлагаю расширить перечень обучающих мероприятий. Так, в апреле необходимо провести месячник, посвященный безопасности на водных объектах. Летом в парке "Патриот" организовать мероприятие, в рамках которого детей должны обучить, как себя вести в случае террористической угрозы. В план на осень нужно поставить проведение месячника по пожарной безопасности», – заключил губернатор.

Просмотров всего: 560

#дети #областная власть #школа

распечатать


Общество 1

Тындинские вольники стали призерами первенства ДФО по вольной борьбе
Общество 1

В Благовещенске выявили дефекты на веранде детсада, который затопило летом
Власть 9

В Амурской области создали новое министерство
Общество 1

Благовещенка ищет добровольцев, чтобы устроить девичник воспитанницам детского дома в Пояркове

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • OlGa1987

    OlGa1987
    3 часа назад

    Ответственность за травлю полностью должны принять на себя учителя и директор школы, все обо всем знают всегда!!!Просто не хотят, не могут, не умеют, занимают чужое место в школе, в министерстве по образованию. И еще об оплате- стоит подумать о достойной оплате труда учителя, иначе дело образование и безопасность в школе скоро всецело перейдет на плечи родителей.

  • гедонист

    гедонист
    3 часа назад

    OlGa1987

    Ответственность за травлю полностью должны принять на себя учителя и директор школы, все обо всем знают всегда!!!Просто не хотят, не могут, не умеют, занимают чужое место в школе, в министерстве по образованию. И еще об оплате- стоит подумать о достойной оплате труда учителя, иначе дело образование и безопасность в школе скоро всецело перейдет на плечи родителей.



    все так. всегда знают но они бывают необразованы, загружены и не всегда владеют инструментарием воздействия на детей

  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Когда училась я, о таком даже предполагать не могли. Когда учился сын, тоже не было со стороны учеников, но появилось со стороны учителей. Так чего же добились мы все, когда многие так рвались в этот капиталистический рай? Относительно повышения оплаты учителям... Так, если не дано, то сколько ни дай, таланта не прибавится. Платить нужно много только УЧИТЕЛЮ, но кто это будет определять? Не детей нужно учить, а родителей и учителей! А что может ребёнок противопоставить насилию?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Суть новости - в правительстве обсудили. 20 лет уже обсуждают вывоз ресурсов, импортозамещение. Обсуждают, создают рабочие группы, разрабатывают комплекты мероприятий... А все как было так и остается

  • retrogr

    retrogr
    35 минут назад

    1е правило,не бери патроны с мелкой дробью

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь