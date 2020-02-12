Амурский минздрав отправил на согласование в Роспотребнадзор планировку 26 новых ФАПов

На 2020 год в селах Амурской области запланировано открыть 26 новых фельдшерско-акушерских пунктов в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На поставку, монтаж, установку, пусконаладочные работы ФАПов с жилым помещением для медицинского работника предусмотрено около 256 миллионов – из областного бюджета и 118,6 миллиона – из федерального.

«Министерством здравоохранения области совместно с ГКУ АО "Строитель" подготовлены и согласованы техническое задание и планировка здания и набора площадей на модульные фельдшерско-акушерские пункты с жилым помещением для медицинского работника. Проводится работа по согласованию всех деталей с управлением Роспотребнадзора», – сообщила министр здравоохранения Евгения Жарновникова на заседании правительства области.

Василий Орлов указал на необходимость четкого взаимодействия всех ведомств, отвечающих за конечный результат. «Главное, чтобы все возможные проблемы, связанные со строительством ФАПов, решались до начала активной фазы работ», – сказал глава региона. Об этом сообщает областное правительство.