В Благовещенске на месяц раньше, чем в Москве, показали фильм «Счастье в конверте»

Благовещенск стал третьим городом в России, где прошла премьера фильма «Счастье в конверте». Она состоялась 11 февраля в рамках тура в поддержку этой картины. Часть съемочной группы 7 февраля выехала из Владивостока на брендированном автобусе, на котором планирует проехать через всю страну, устраивая показы в разных городах.

В столице Приамурья показ прошел в кинокомплексе «Благовещенск». Перед сеансом, в холле, зрители попали в импровизированное почтовое отделение, где каждый мог написать письмо и отправить его в конверте с логотипом фильма «Счастье в конверте». Также можно было «попасть на постер» картины – сесть на абсолютно идентичный велосипед на фоне соответствующих декораций.

В Благовещенск в рамках автотура приехали 11 человек, включая водителей. Они признались, что впечатления от поездки у них пока самые лучшие.

«У нас наконец-то появилась возможность посмотреть на красоты нашей страны. Зима – самое лучшее время для этого», – призналась PR-директор Мария Безрук. «Это обычный, удобный, мягкий автобус, – дополнил сценарист фильма Евгений Бедарев. – Там есть диваны, столы, роутер, розетки. Внутри тепло». Участники тура добавили, что Благовещенск в программу тура включили сразу, и это было осознанное решение.

«Дело в том, что нам в создании фильма очень помог Всероссийский союз ветеранов. Его руководителем является ваш земляк Михаил Моисеев. Когда мы составляли этот план, он был очень рад, что Благовещенск включили в тур», – рассказал продюсер картины Александр Хачко.

Тур, кстати, пройдет далеко не во всех городах по пути следования автобуса. Изначально планировалось показывать фильм, например, в Чите, Улан-Удэ, но не все города, по словам участников тура, «поверили в эту историю». В Чите премьеры не будет, но для города уже попросили сделать закрытый показ.

Фильм «Счастье в конверте» снимался три года. Заказчиком картины стало общественное объединение «Народное кино». Производственный бюджет составил 33 миллиона рублей, государство этот проект не финансировало.

«Режиссером фильма стала актриса Светлана Суханова, это был ее дебют, – рассказал продюсер Александр Хачко. – Это была целиком ее идея. Как сказала Светлана: “Я хочу снять такое кино, которое хотела бы показать маме”. Сначала мы сняли короткометражку, поучаствовали с ней в разных фестивалях. Но мы поняли, что у нас получилось не авторское, а зрительское кино. И возникло желание донести его до широкой аудитории».

«Счастье в конверте» – это три отдельные истории, связанные общим рефреном – письмами, которые герои пишут близким людям. Каждую короткометражку снимали в совершенно разных локациях: на приморском побережье, в зимнем лесном краю, в большом городе. Авторы хотели показать всё многообразие России.

«В этом фильме нет звезд, и это была принципиальная позиция авторов картины, – рассказал Евгений Бедарев. – Мы не хотели, чтобы в кадре находились медийные лица. Но, конечно, на многих ролях здесь профессиональные актеры. Хотя есть и исключения. Для роли первоклассника Севы проводили целый народный детский кастинг. В итоге его сыграл мальчик Фёдор Лещев, который раньше никогда в кино не снимался».

Эта картина уже участвовала в фестивалях, прошло более десяти спецпоказов картины. По словам организаторов, зрители отметили, что «этот фильм не о войне, но это самый лучший военный фильм».

«Счастье в конверте» активно поддерживает «друг фильма», известный актер Александр Петров. «Я хочу, чтобы зрители увидели "Счастье в конверте", не прошли мимо него, потому что это фильм-терапия. Мы все живем в каком-то бешеном ритме, ничего не замечаем. И тут вдруг раз – и этот фильм!.. Это как небольшой разговор с самим собой. После него все мысли встают на места, и сразу становится легче. Ты понимаешь, что есть что-то большее, чем простой быт или деньги. Это семья, любовь, дружба», – цитируют организаторы артиста.

В среду, 12 февраля, автобус продолжит свой тур. В планах организаторов показать фильм более чем в двадцати городах. Завершится он уже в марте – В Краснодаре, Севастополе, Воронеже. После отдельные показы пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. 12 марта «Счастье в конверте» выходит во всероссийский прокат.