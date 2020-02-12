В Благовещенске начинают ловить и содержать бездомных собак по новым правилам

Теперь отловленные собаки будут находиться в приюте не шесть месяцев, как раньше, а сорок дней. За это время ветеринары их обследуют, чипируют, кастрируют или стерилизуют, сделают вакцину против бешенства. Затем собак снова выпустят на улицы, за исключением агрессивных животных. Тех, кто представляет опасность, навсегда оставят на попечении муниципалитетов.

Заявки от желающих заняться отловом и содержанием собак в этом году начали принимать 7 февраля, окончен прием заявок будет 17 февраля. Электронный аукцион пройдет 19 февраля. На оказание услуг по отлову, транспортировке, учету и содержанию отловленных животных на территории Благовещенска выделено 800 тысяч рублей. Эти деньги предназначены для 50 собак.

Традиционно будет необходимо обеспечение контракта, его размер составляет 5 % от начальной (максимальной) цены контракта. В данном случае речь идет о 40 тысячах рублей. Если участником аукциона, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, то предоставление обеспечения контракта не требуется.

Также аукцион на оказание услуг по отлову, транспортировке и содержанию животных в этом месяце проведет и администрация Благовещенского района. Сейчас идет прием заявок, который продлится до 17 февраля. На 340 тысяч необходимо будет отловить и содержать 19 собак.