В Тюмени вылечили китайскую студентку, заболевшую коронавирусом в Китае

Китаянка прошла полный курс лечения от коронавируса. Контрольные пробы показали отрицательный результат.

Как сообщало Амур.инфо, 31 января у китайской студентки Тюменского индустриального университета обнаружили коронавирус. Тревогу забила бдительная комендант общежития, которая обратила внимание на плохое самочувствие девушки и позвонила в скорую помощь, сообщив, что китайские учащиеся, прилетевшие из дома, могут быть инфицированы. Студентку сразу изолировали, а всех контактировавших с ней поместили в Тюменскую инфекционную больницу. Не избежала этого и комендант. Исследования выявили вирус 2019-nCov только у девушки, инфицирование остальных не подтвердилось.

11 февраля губернатор Тюменской области Александр Моор на своей официальной странице в Инстаграм сообщил, что российская медицина победила болезнь.

«Рад сообщить, что сегодня после успешного лечения из больницы выписали студентку ТИУ из Китая. Она здорова, результаты тестов на коронавирус отрицательные. Сейчас девушка чувствует себя хорошо. Врачи подтверждают, что она может продолжать учебу в обычном режиме».

Также Александр Моор коснулся ситуации с карантином в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель» под Тюменью, куда в начале февраля из китайского города Ухань привезли 144 гражданина России и СНГ. Губернатор заявил, что первые анализы всех прибывших в область показали отрицательный результат. Второй контрольный забор проб состоится с 14 по 16 февраля. В случае если отсутствие заболевания подтвердится, то все эти граждане разъедутся по домам к своим семьям. После окончания карантина, вне зависимости от того, выявят ли у кого-нибудь заболевание, в центре пройдет полная дезинфекция.