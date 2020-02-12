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Один из пусков с космодрома Восточный перенесли на 2021 год

Один из пусков с космодрома Восточный перенесли на 2021 год
Фото: russian.space

Один из пяти запланированных в 2020 году пусков с космодрома Восточный отложен на 2021 год. Оставшиеся четыре старта будут выполнены по коммерческой программе.

В сентябре 2019 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что в 2020 году с Восточного намечаются пять пусков – в апреле, мае, июне, июле и ноябре.

«В 2020 году планировались четыре запуска с британскими спутниками связи OneWeb, а также запуск метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-3», – сказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. «Последний старт в этом году не состоится, его перенесли на 2021 год, так как "Метеор" не успевают изготовить к этому сроку», – добавил он.

Всего с апреля 2016 года с космодрома Восточный выполнены пять запусков, один из которых в 2017 году со спутником «Метеор-М» номер 2-1 и 18 малыми космическими аппаратами завершился аварией.

В настоящее время Россия имеет на орбите три спутника «Метеор-М» с номерами 1, 2 и 2-2. При этом на «Метеор-М» номер 1 полностью не работает целевая метеорологическая аппаратура, но функционирует дополнительная научная аппаратура. Его расчетный ресурс истек в 2014 году. «Метеор-М» номер 2 также работает за пределами гарантийного срока службы.

Аппарат «Метеор-М» номер 2-1 в 2017 году был потерян из-за аварийного запуска с космодрома Восточный. В декабре 2019 года Роскосмос сообщил, что спутник «Метеор-М» номер 2-2 столкнулся с микрометеоритом, после чего изменил орбиту и потерял ориентацию, но позже связь и управление спутником восстановили. В производстве находятся спутники «Метеор-М» номер 2-3 и 2-4.

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#космодром #космос

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