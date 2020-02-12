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12февраля
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сегодня, 09:39 0

Таджик не смог вылететь из России на родину из-за макияжа и длинных волос

Таджик не смог вылететь из России на родину из-за макияжа и длинных волос
Фото: Стоп-кадр из видео

Сотрудники московского аэропорта на пустили в самолет 25-летнего таджика Тоира Назарова. По паспорту он мужчина, а в аэропорте он был в женской одежде, с макияжем и длинными волосами.

Инцидент попал на видео и разошелся по интернету с подписью «в женщине всегда должна быть загадка». Охрана предположила, что паспортом брата завладела его сестра и отказали в посадке. Барышня басом предлагала привести маму, которая подтвердит ее принадлежность к мужскому полу, сообщает «360».

Пользователи заявили, что мама является заинтересованным лицом, и показывать в качестве доказательства парню надо было кое-что другое. Тем более, что Конституция РФ не запрещает мужчинам наносить макияж и наращивать волосы.

«У каждого свои недостатки», «Сходил бы, умылся, проблем бы не было», «Когда фото в паспорте вышло неудачное», «А не боится он ехать в таком виде на родину?» – написали пользователи в комментариях.

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#жизнь #юмор

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