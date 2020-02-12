В 2020 году в больнице Благовещенска планируют провести 653 высокотехнологичные операции

В Благовещенской городской клинической больнице расширится число профилей медицинской помощи с применением высоких технологий. Если в прошлом году это были травматология и ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия, офтальмология, акушерство и гинекология, урология, абдоминальная хирургия, то в 2020 году к ним добавится эндокринология.

ВМП выполняется высококвалифицированными медицинскими кадрами с использованием сложных и уникальных медицинских технологий, основанных на современных достижениях науки и техники. В 2019 году врачами БГКБ было выполнено 618 операций с применением высокотехнологичных методов. На 2020 год план увеличен до 653 операций.

Первичное сосудистое отделение Благовещенской городской больницы оснащено ангиографическим комплексом, который позволяет оказывать ВМП пациентам с острым инфарктом миокарда. Только за 2019 год чрескожное коронарное вмешательство со стентированием было выполнено 253 пациентам с инфарктом.

В рамках ОМС врачи офтальмологического отделения провели 95 операций категории ВМП по поводу осложненной катаракты и глаукомы. В отделении травматологии и ортопедии были выполнены 42 операции по поводу вальгусной деформации стопы, 143 пациентам с переломом шейки бедра успешно установили эндопротезы. «Если позволяет состояние пациента, протез ему ставится в течение суток», – рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии Александр Чепелев.

На сегодняшний день отделение травматологии и ортопедии располагает современным оборудованием и импортными расходными материалами, позволяющим выполнять высокотехнологичные операции (пластины, штифты, винты, эндопротезы мировых марок). На вооружении докторов – инструменты, с помощью которых выполняется восстановление костной ткани через мини-разрезы, с надежной жёсткой фиксацией. Наличие эндовидеоаппаратуры позволяет делать операции без разреза.

Успех любой операции зависит от профессионализма докторов, поэтому специалисты ГАУЗ АО «БГКБ» регулярно проходят обучение на центральных базах России, внедряя освоенные передовые технологии в работу клинических отделений. За помощью к специалистам больницы обращаются не только жители Благовещенска и Амурской области, но и представители Сахалина, Якутии, ЕАО, Хабаровского края, Санкт-Петербурга и Республики Крым.

В настоящее время в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Амурской области медицинской помощи на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов более пятисот методов высокотехнологичной медицинской помощи, выполняющихся при наличии медицинского полиса. На территории города Благовещенска ВМП в системе ОМС оказывают 4 учреждения, подведомственные министерству здравоохранения: ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница», ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая больница», ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница», ГАУЗ АО «Амурский областной онкологический диспансер», сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.