Полицейский «УАЗ Патриот» попал в ДТП в Амурской области

Фото: instagram.com/dpscontrol_amurskaya_oblast

В социальных сетях появились фотографии с места ДТП, участником которого стал полицейский автомобиль «УАЗ Патриот». По сведениям инстаграм-паблика dpscontrol_amurskaya_oblast, происшествие случилось на трассе Свободный – Белогорск.

Информацию ИА «Амур.инфо» прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Амурской области: 10 февраля на автодороге Белогорск – Новое – Ромны произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля МО МВД России «Октябрьский». В результате аварии пострадавших нет, машина получила механические повреждения. По данному факту проводится служебная проверка.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев