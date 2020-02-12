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12февраля
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сегодня, 08:36 3

Полицейский «УАЗ Патриот» попал в ДТП в Амурской области

Полицейский «УАЗ Патриот» попал в ДТП в Амурской области
Фото: instagram.com/dpscontrol_amurskaya_oblast

В социальных сетях появились фотографии с места ДТП, участником которого стал полицейский автомобиль «УАЗ Патриот». По сведениям инстаграм-паблика dpscontrol_amurskaya_oblast, происшествие случилось на трассе Свободный – Белогорск.

Информацию ИА «Амур.инфо» прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Амурской области: 10 февраля на автодороге Белогорск – Новое – Ромны произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля МО МВД России «Октябрьский». В результате аварии пострадавших нет, машина получила механические повреждения. По данному факту проводится служебная проверка.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Да уж, постарались. От Патриота одно название осталось.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 минуты назад

    "Не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства..."

    Хорошо, что люди не пострадали.

  • Премио

    Премио
    1 минута назад

    ХОТЬ ОДНА ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ

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