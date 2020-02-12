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12февраля
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сегодня, 08:21 0

В Благовещенске гражданина КНР осудили за контрабанду золота и серебра

В Благовещенске гражданина КНР осудили за контрабанду золота и серебра
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске городской суд вынес приговор гражданину КНР. Его признали виновным в контрабанде драгоценных металлов.

Установлено, что в ноябре 2019 года иностранец незаконно переместил через таможенную границу золото массой более 560 граммов и более 58 граммов серебра. Общая стоимость драгоценных металлов составила 1 миллион 755 тысяч рублей.

Вину в совершении преступления гражданин Китая признал в полном объеме. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил его к наказанию в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.

Изъятые у осужденного драгоценные металлы обращены в собственность государства, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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#Китай #происшествия #суды

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