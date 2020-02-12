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Коран в письмах и следы Афганистана: в музее «Боевого Братства» отметят годовщину вывода войск

Коран в письмах и следы Афганистана: в музее «Боевого Братства» отметят годовщину вывода войск

В России пройдут мероприятия, посвященные памятной дате – 31-й годовщине со дня вывода Ограниченного контингента советских войск с территории Афганистана. В Амурской области к этому событию будет приурочен урок мужества. Он пройдет 13 февраля в Музее «Боевого Братства».

«Урок мужества» проведет один из ветеранов боевых действий, принимавших участие в «Афганской войне». Он расскажет о предыстории военного конфликта, о службе и быте советских военнослужащих, о жизни мирных жителей.

Особая страница – о сложностях ведения боевых действий в условиях Афганистана. Проиллюстрировать рассказ помогут экспонаты музея боевой славы воинов-амурцев, выполнявших свой интернациональный долг. Музей создан силами общественной организации «Боевое братство» и Амурского регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана.

В экспозиции представлены образцы вооружения, обмундирования, национальная афганская одежда, предметы быта, документы и фотографии.

«Этот музей создан по крупицам, потому что вывозить что-либо из Афганистана было запрещено. Но у нас с тех времен есть настоящий Коран. А дело было так: один военный хотел оставить память о службе – найденный после “зачистки” в одном из брошенных домов Коран. Вывозить было нельзя, поэтому он расшил его, и по листочку почти каждый день отправлял в конвертах вместе с письмами домой. По возвращении он соединил книгу в одно целое. Это была смекалка, и еще он очень хотел показать другим, какой он – афганский народ, рассказать о его ментальности», – рассказала представитель общественной ветеранской организации Ольга Павлова.

Встреча со школьниками состоится при участии Амурского областного краеведческого музея им. Г. С. Новикова-Даурского. Его сотрудники дополнят информацию историческими справками. Встреча с учащимися школы № 22 пройдет 13 февраля в 11 часов.

Адрес музея боевой славы ветеранов Афганистана: ул. Амурская, 229, телефон 59-34-94.

Для справки. Боевые действия в Афганистане продолжались с 1979 по 1989 год. Афганская война стала самым длительным по продолжительности и крупномасштабным локальным конфликтом после Великой Отечественной войны. Службу в Афганистане прошли более 520 тысяч военнослужащих. Более 14 тысяч солдат и офицеров погибли. 92 человека были удостоены званий Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. Окончательный вывод советских войск завершился 15 февраля 1989 года. В этот день командующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис Громов последним из ограниченного контингента советских войск перешел мост через Амударью, разделявшую СССР и Афганистан.

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#военные #история

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