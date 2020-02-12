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12февраля
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сегодня, 06:13 4

Благовещенцев приглашают на Сретенский бал

Благовещенцев приглашают на Сретенский бал

Кадриль, полька, вальс цветов. Эти и другие танцы войдут в программу «Сретенского бала-2020», который пройдет 22 февраля в Амурском областном театре кукол. Как сообщает пресс-служба Благовещенской епархии, приглашается православная молодежь и все желающие жители города.

Сретенский бал — школа прекрасных отношений, место возможных знакомств и просто приятный и необычный отдых. Звуки классической музыки, дамы в бальных платьях, кавалеры во фраках. Традиция проведения Сретенского бала корнями уходит в дореволюционную Россию.

Последний Сретенский бал в Российской империи состоялся 13 февраля 1903 года в Зимнем дворце. Танцевальные вечера в дореволюционной России были формой общения молодежи дворянского и купеческого сословий. Возрождение традиций — это шаг в будущее, считают организаторы торжества.

«Бальная традиция нашего государства была прервана, это было связано с революцией и сменой культуры. Остались только вальсовые танцы в советский период, и сейчас мы пытаемся восстановить традицию. Молодой человек может выразить себя через танец и костюм, и это важно», — отмечают организаторы.

Танцы и классическая музыка помогают молодым людям развиваться эстетически, учат их чувствовать прекрасное. Сретенский бал проходит в Благовещенске уже несколько лет.

Репетиции проходят в Амурском педагогическом колледже, начиная с 28 января, каждый вторник в 18.00 и пятницу в 18.30 по адресу: улица Красноармейская, 53.

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#культура #музыка

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Комментарии
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  • Мапа

    Мапа
    55 минут назад



    Последний Сретенский бал в Российской империи состоялся 13 февраля 1903 года в Зимнем дворце. Танцевальные вечера в дореволюционной России были формой общения молодежи дворянского и купеческого сословий. Возрождение традиций — это шаг в будущее, считают организаторы торжества.

    «Бальная традиция нашего государства была прервана, это было связано с революцией и сменой культуры. Остались только вальсовые танцы в советский период, и сейчас мы пытаемся восстановить традицию.



    Сколько пафоса в этих речах, Мама мия!

    В Советском Союзе были запрещены танцевальные конкурсы, пляшущих на праздниках кадриль и польку незамедлительно арестовывали и увозили на черных воронках?

    Нельзя было просто объявить, что проводится танцевальный вечер такой-то, тогда-то, приходите все желающие, а не разводить сословное разделение на купцов, дворян и остальных?

    И они еще борются за почетное звание дома высокой культуры быта за духовные скрепы народа!

  • ay

    ay
    42 минуты назад

    Мапа



    Последний Сретенский бал в Российской империи состоялся 13 февраля 1903 года в Зимнем дворце. Танцевальные вечера в дореволюционной России были формой общения молодежи дворянского и купеческого сословий. Возрождение традиций — это шаг в будущее, считают организаторы торжества.

    «Бальная традиция нашего государства была прервана, это было связано с революцией и сменой культуры. Остались только вальсовые танцы в советский период, и сейчас мы пытаемся восстановить традицию.



    Сколько пафоса в этих речах, Мама мия!

    В Советском Союзе были запрещены танцевальные конкурсы, пляшущих на праздниках кадриль и польку незамедлительно арестовывали и увозили на черных воронках?

    Нельзя было просто объявить, что проводится танцевальный вечер такой-то, тогда-то, приходите все желающие, а не разводить сословное разделение на купцов, дворян и остальных?

    И они еще борются за почетное звание дома высокой культуры быта за духовные скрепы народа!



    для того и борются, чтоб мы стали более лучше одеваться, а ещё рожь чернь, дворяне, бояре, царь и всё вот это были по отдельности.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    26 минут назад

    Мапа



    Последний Сретенский бал в Российской империи состоялся 13 февраля 1903 года в Зимнем дворце. Танцевальные вечера в дореволюционной России были формой общения молодежи дворянского и купеческого сословий. Возрождение традиций — это шаг в будущее, считают организаторы торжества.

    «Бальная традиция нашего государства была прервана, это было связано с революцией и сменой культуры. Остались только вальсовые танцы в советский период, и сейчас мы пытаемся восстановить традицию.



    Сколько пафоса в этих речах, Мама мия!

    В Советском Союзе были запрещены танцевальные конкурсы, пляшущих на праздниках кадриль и польку незамедлительно арестовывали и увозили на черных воронках?

    Нельзя было просто объявить, что проводится танцевальный вечер такой-то, тогда-то, приходите все желающие, а не разводить сословное разделение на купцов, дворян и остальных?

    И они еще борются за почетное звание дома высокой культуры быта за духовные скрепы народа!



    между 1903 г и революцией - 14 лет. Если речь не про революцию 1905-07. Но и до нее 2 года.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    22 минуты назад

    В стране упадок, а они балы устраивают.

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