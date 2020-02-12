Благовещенцев приглашают на Сретенский бал

Кадриль, полька, вальс цветов. Эти и другие танцы войдут в программу «Сретенского бала-2020», который пройдет 22 февраля в Амурском областном театре кукол. Как сообщает пресс-служба Благовещенской епархии, приглашается православная молодежь и все желающие жители города.

Сретенский бал — школа прекрасных отношений, место возможных знакомств и просто приятный и необычный отдых. Звуки классической музыки, дамы в бальных платьях, кавалеры во фраках. Традиция проведения Сретенского бала корнями уходит в дореволюционную Россию.

Последний Сретенский бал в Российской империи состоялся 13 февраля 1903 года в Зимнем дворце. Танцевальные вечера в дореволюционной России были формой общения молодежи дворянского и купеческого сословий. Возрождение традиций — это шаг в будущее, считают организаторы торжества.

«Бальная традиция нашего государства была прервана, это было связано с революцией и сменой культуры. Остались только вальсовые танцы в советский период, и сейчас мы пытаемся восстановить традицию. Молодой человек может выразить себя через танец и костюм, и это важно», — отмечают организаторы.

Танцы и классическая музыка помогают молодым людям развиваться эстетически, учат их чувствовать прекрасное. Сретенский бал проходит в Благовещенске уже несколько лет.

Репетиции проходят в Амурском педагогическом колледже, начиная с 28 января, каждый вторник в 18.00 и пятницу в 18.30 по адресу: улица Красноармейская, 53.