Выбор читателей за 11 февраля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 11 февраля.
Погибшие в Таиланде дети из России были братом и сестрой (видео)
В посольстве России рассказали о погибших при столкновении скоростных катеров в Таиланде детях. Двое детей вместе с бабушкой и дедушкой приехали на отдых из Челябинской области.
Беременная благовещенка: из-за коронавируса нам отказали в партнерских родах
В роддоме Благовещенска и областном перинатальном центре запретили партнерские роды. Об этом в редакцию Амур.инфо сообщили беременные благовещенки, планирующие рожать в присутствии своих супругов. Горожанки возмутились сложившейся ситуацией, посчитав запрет незаконным.
В Благовещенске спасают стаффтерьера, выброшенного из окна
В Благовещенске со второго этажа выбросили стаффордширского терьера. Собака получила сложный перелом. Хозяева выступают за усыпление животного.
УФАС: Амурский онкодиспансер нарушил закон о защите конкуренции
Комиссия Амурского УФАС России обнаружила в работе Амурского областного онкологического диспансера действия, нарушающие часть 1 статьи 17 закона о защите конкуренции. Нарушение выразилось в устранении конкуренции при проведении закупок медицинского оборудования для лечения онкологических заболеваний.
Просмотров всего: 14