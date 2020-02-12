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12февраля
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Выбор читателей за 11 февраля

Выбор читателей за 11 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 11 февраля.

Погибшие в Таиланде дети из России были братом и сестрой (видео)

В посольстве России рассказали о погибших при столкновении скоростных катеров в Таиланде детях. Двое детей вместе с бабушкой и дедушкой приехали на отдых из Челябинской области.

Беременная благовещенка: из-за коронавируса нам отказали в партнерских родах

В роддоме Благовещенска и областном перинатальном центре запретили партнерские роды. Об этом в редакцию Амур.инфо сообщили беременные благовещенки, планирующие рожать в присутствии своих супругов. Горожанки возмутились сложившейся ситуацией, посчитав запрет незаконным.

В Благовещенске спасают стаффтерьера, выброшенного из окна

В Благовещенске со второго этажа выбросили стаффордширского терьера. Собака получила сложный перелом. Хозяева выступают за усыпление животного.

УФАС: Амурский онкодиспансер нарушил закон о защите конкуренции

Комиссия Амурского УФАС России обнаружила в работе Амурского областного онкологического диспансера действия, нарушающие часть 1 статьи 17 закона о защите конкуренции. Нарушение выразилось в устранении конкуренции при проведении закупок медицинского оборудования для лечения онкологических заболеваний.

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#Обзор #интернет #СМИ

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