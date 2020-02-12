Минтранс оценил убытки перевозчиков от приостановки полетов в КНР

Российский Минтранс оценивает убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай в 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик.

«Это то, что рассчитал Минтранс вместе с авиакомпаниями», – сказал он, отвечая на вопрос о том, действительно ли объем компенсаций может составить 1,6 миллиарда рублей.

Ранее Telegram-канал «Незыгарь» сообщил со ссылкой на копию протокола заседания оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, что объем компенсаций авиакомпаниям может составить 1,6 миллиарда рублей. По словам Юрчика, это еще не окончательная цифра.

«Сейчас идет очень непростая дискуссия с финансово-экономическим блоком правительства, потому что трудно определить, как считать убытки. С нашей точки зрения, например, убытки от того, что воздушные суда стоят из-за того, что рейсы прекратились внезапно. С точки зрения Минфина, это не убытки, потому что авиакомпания может поставить их на другие рейсы. Она конечно поставит, но, во-первых, сейчас низкий сезон, во-вторых, пройдет полтора-два месяца, пока она встанет на другие направления. Поэтому сейчас идет дискуссия о методике расчета убытков. Поэтому суммы наши предварительные есть, но они ни о чем не говорят», – сказал он.

С целью минимизации рисков распространения коронавируса 1 февраля авиасообщение между Россией и Китаем ограничено: из регулярных рейсов выполняются только рейсы «Аэрофлота» и четырех китайских авиакомпаний в Шереметьево. Все рейсы китайского направления обслуживаются только в терминале F.

До этого авиакомпании РФ выполняли около 150 рейсов в КНР в неделю, китайские авиакомпании – около 40 рейсов в неделю. До 1 февраля прямые рейсы между Москвой и Китаем выполняли, кроме «Аэрофлота», авиакомпании «Ираэро», «Аврора», «Якутия», «Уральские авиалинии» и «Сибирь» (S7 Airlines), пишет ТАСС.