Гороскоп 12 февраля: к Рыбам повышенный интерес, а Львам стоит определить свои границы

Восход Солнца: 07:47

Заход Солнца: 17:40

Солнце в Водолее.

Овен. Жизненный потенциал находится в верхней точке. Проявляйте инициативу и ни в коем случае не отступайте назад — используйте все возможности для укрепления своего положения. Во второй половине дня эмоциональная впечатлительность может стать причиной размолвки и недопонимания с близкими людьми.

Телец. Неопределенный, противоречивый день. Если Вы сомневаетесь в правильности решения, принимаемого вами, доверьтесь интуиции — она не подведет, так как Вы очень остро чувствуете все, что происходит. Избегайте выяснения отношений с начальством и старайтесь не быть кому-то обязанным. Возможно, Вы найдете поддержку и понимание у людей, которых до этого не считали своими союзниками.

Близнецы. День отмечен падением уровня жизненной энергии. Не надо перенапрягаться, искать нелегких путей. Отложите визиты, важные встречи на более поздний период, так как, возможно, Вы сейчас находитесь не в лучшей форме. Посвятите себя семье, полезно уединение. При общении с детьми держите себя с ними на равных.

Рак. Благоприятный день, особенно для женщин-Раков. Они смогут достичь взлета в карьере, проявить в полной мере свой творческий потенциал или установить новые связи. Для мужчин-Раков вероятны проблемы в сфере профессиональной деятельности или домашние хлопоты. Отмените поездки, длительные командировки и путешествия.

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Лев. Вас ждет обычный трудовой день. Чтобы удержать удачу, многим Львам нужно спешить определить границы своих достижений, укрепиться на завоеванных позициях и стараться не пускать на свою территорию суетливых, завистливых и агрессивных людей. У Львов вероятны конфликты, связанные с завистью тайных недоброжелателей или с собственным легкомысленным поведением.

Дева. Активный, напряженный день. Вероятно, сегодня обстоятельства или происки недругов заставят Вас активно отстаивать свои принципы и точку зрения. Несмотря на все перипетии и сложности, постарайтесь сохранять спокойствие. Возможность конфликтов с окружающими или проблем со здоровьем очень велика.

Весы. В этот день Вы сможете максимально проявить все свои интеллектуальные и духовные способности. Возможны встречи с друзьями, на которых Вы будете блистать остроумием и красноречием. За что бы Вы ни взялись, Вас ожидает успех, вот только не беритесь за то, что требует большого приложения физических сил. Звезды предупреждают о возможности травмы или расстройства здоровья.

Скорпион. День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Ваши отношения могут зайти в тупик. От Вас будет зависеть, расстанетесь ли Вы или переживете эти трудности вместе. Личная жизнь может резко пойти на спад, и Вам следует подумать, как остановить этот процесс.

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Стрелец. Благоприятный день для индивидуального или коллективного творчества. Вторую половину дня постарайтесь провести на открытом воздухе. Избегайте резких суждений и высказываний, о которых потом придется жалеть. Звезды не советуют рассчитывать на успех и в любовных делах.

Козерог. Усиливаются аура, способности к достижению намеченных целей, личное обаяние. Однако регрессивное движение Меркурия указывает на опасность быть обманутым в коммерческих операциях. Отложите крупные покупки. Постарайтесь также избегать в этот период скопления людей и не посещайте общественных мест.

Водолей. День постижения истин, сосредоточения на духовных проблемах. Эта тенденция может привести к переосмыслению профессиональной деятельности. Возможно, Вы согласитесь на перспективные предложения. В ваших силах открыть новое дело, которое потом принесет прибыль. Вероятно принятие важного решения в личной жизни. Если Вы на это решитесь, то никогда не будете жалеть.

Рыбы. Луна может подтолкнуть мужчин-Рыб к духовному обновлению. Возрастет их личное обаяние, интуиция, сексуальная энергия, склонность влиять на людей. Однако незаконченные дела могут принести неприятности и потребовать максимума усилий. Женщинам-Рыбам звезды советуют внимательнее присмотреться к окружающим. Кто-то из знакомых может начать проявлять к Вам повышенный интерес.

Астролог: Вальдемар Небоходцев