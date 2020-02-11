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11февраля
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сегодня, 20:10 0

В Благовещенске на трех участках улицы Горького произошли ДТП (видео)

В Благовещенске на трех участках улицы Горького произошли ДТП (видео)
Фото: Скриншот видео

В Благовещенске сразу на трех участках улицы Горького произошли автомобильные аварии. Об этом в редакцию Амур.инфо сообщила жительница областного центра Екатерина.

Девушку поразил тот факт, что ДТП произошли практически одновременно и недалеко друг от друга.

«Я не знаю, что у нас на улицах города сегодня происходит. Еду по Горького, и у меня на расстоянии трех кварталов – три ДТП. Одно из них – со скорой, везде машины с мигалками. Первое ДТП на Горького – Театральной, 2 машины. Второе ДТП с двумя машинами на Горького – Политехнической. И еще через квартал на Горького – Чайковского. Я туда не доехала, но тоже вижу скорую и полицию, видимо, тоже ДТП», – рассказала благовещенка.

Информацию об этих авариях Амур.инфо запросит в ближайшее время в городском отделе ГИБДД.

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#ДТП #происшествия

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