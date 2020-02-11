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11февраля
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сегодня, 20:34 7

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Часть россиян прекратили платить по ипотеке
Фото: pixabay.com

По итогам 2019 года объем просроченной задолженности по ипотеке в России снизился незначительно — на 0,4 %, до 72,6 миллиарда рублей. При этом часть россиян фактически прекратили обслуживать кредиты.

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на материалы коллекторского агентства «Долговой консультант».

«По нашей оценке, в целом по стране уже более 22,3 тысячи проблемных ипотечных квартир, — уточняется в обнародованном исследовании. — И это только квартиры, залогодержателем по которым являются банки, реальное количество квартир, с учетом продажи закладных, в полтора раза больше. Данный объем начинает оказывать влияние на ценообразование на вторичном рынке жилья».

По данным аналитиков «Долгового консультанта», в категорию просроченных все чаще попадают «молодые» кредиты, оформленные год-два назад. «Неплатежи по ипотеке начались на волне массового спроса на кредиты на покупку жилья, в том числе не для проживания, а сдачи объектов недвижимости в аренду, — утверждают эксперты. — В некоторых случаях из-за низкой ликвидности залоговых квартир заемщикам крайне сложно быстро продать их по рыночной цене для полного расчета с кредитором».

В 2019-м регионами-лидерами по резкому приросту просроченной ипотечной задолженности стали Республика Крым (рост в три раза), Карачаево-Черкесская Республика (1,9 раза), Костромская область (на 30 процентов), Брянская область (27 процентов), подсчитали аналитики.

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#финансы #экономика

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Комментарии
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  • tankist btb

    tankist btb
    55 минут назад

    Продавать жильё по заниженным ценам В Россиии не смешите меня

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    28 минут назад

    Никто не ожидал такого, но вот один оракул рассказал то, как это происходит

  • full

    full
    17 минут назад

    А ничо, что это, как минимум, Маркс с Энельсом полторы сотни лет назад видели?

  • Oldlord

    Oldlord
    7 минут назад

    Банки изымут частично оплаченные квадраты и продадут снова по полной цене?

    Не хилый бизнес, а самое главное, законный!

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    5 минут назад

    full

    А ничо, что это, как минимум, Маркс с Энельсом полторы сотни лет назад видели?



    Говорят, что они были дураки.

  • full

    full
    1 минута назад

    Фефелов Иван

    full

    А ничо, что это, как минимум, Маркс с Энельсом полторы сотни лет назад видели?



    Говорят, что они были дураки.



    К сожалению, в части, именуемой научный коммунизм.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 минута назад

    Фефелов Иван

    full

    А ничо, что это, как минимум, Маркс с Энельсом полторы сотни лет назад видели?



    Говорят, что они были дураки.



    Зато, говорят, Серёже Алексанычу нимб уже не по размеру.

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