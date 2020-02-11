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11февраля
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сегодня, 20:03 1

Аварийность на дорогах Приамурья снизят за счет специальной схемы движения

Аварийность на дорогах Приамурья снизят за счет специальной схемы движения
Фото: pixabay.com

Для сокращения количества ДТП в Амурской области дорожные работы будут вести с учетом разработанной комплексной схемы организации дорожного движения. Выездная комиссия обследовала места концентрации дорожно-транспортных происшествий и потенциально опасные участки.

По итогам анализа аварийности за 2019 год специалистами обследованы 34 места концентрации ДТП, определены мероприятия по ликвидации мест концентрации аварийности, подготовлены предложения.

В состав комиссии вошли специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства области, представители Амурупрадора, УГИБДД и УМВД России по Амурской области, администрации города Благовещенска и независимые эксперты.

«Высокий уровень аварийности на автомобильных дорогах – это одна из острейших социальных проблем. Вся наша работа направлена на решение этого вопроса. Увеличение личного и общественного транспорта на дорогах, требует современного подхода к организации дорожного движения, разведению транспортных потоков и созданию безопасных условий для пешеходов. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения даст возможность планировать ремонт дорог и развивать транспортную инфраструктуру в перспективе. В КСОДД вносятся данные по интенсивности движения на дорогах, пассажиропотоки на общественном транспорте, распределение населения по территории региона. Мы готовы оказать помощь муниципалитетам и направили предложения по внесению изменений в бюджет Амурской области, которыми предусмотрено выделение дополнительной субсидии муниципальным образованиям области на разработку КСОДД. На ближайшей сессии законодательного собрания Амурской области предложение будет рассмотрено депутатами», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

По итогам обследования участков концентрации автодорожных происшествий составлены акты, разработан и утверждён план мероприятий, направленных на ликвидацию и профилактику их возникновения. В первоочередные решения планируется включить нанесение разметки, реконструкцию светофорных объектов, установку пешеходных ограждений и дорожных знаков, ограничивающих скорость.

Кроме того, в порядок предоставления ежегодной субсидии из регионального дорожного фонда, направляемой муниципальным образованиям на дорожную деятельность с 2020 года включены условия, по которым администрациям необходимо в приоритетном порядке предусматривать работы, направленные на снижение количества аварийно-опасных участков на улично-дорожной сети.

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#ДТП #транспорт

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    30 минут назад

    Высокопоставленные специалисты "Бла - бла - бла", а в итоге крайние, как всегда администрации муниципалитетов...

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