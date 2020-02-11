Амурская авиабаза готовится к пожароопасному сезону

Сотрудники амурской авиабазы готовятся к пожароопасному сезону. Они проводят мероприятия для организации эффективной работы по обнаружению и тушению пожаров. К пожароопасному сезону подготовлены три самолета Ан-2, два самолета ТВС-2Ам, два транспортных вертолета Ми-8Т.

Один вертолет и два самолета в настоящее время находятся на ремонте. После того как воздушные суда отремонтируют, их будут использовать для обнаружения и ликвидации природных пожаров. Всего в пожароопасном сезоне планируется привлекать пять самолетов Ан-2, два самолета ТВС-2Ам и три вертолета Ми-8Т.

Для обслуживания воздушных судов создан запас горюче-смазочных материалов: 195 тонн авиакеросина и 105 тонн авиабензина. В дальнейшем планируется увеличивать количество ГСМ. На эти цели выделено 64,3 миллиона рублей.

В настоящее время в пяти авиаотделениях идет прием сотрудников на вакантные места. К началу пожароопасного сезона численность парашютно-десантной пожарной службы (ПДПС) составит 116 человек.

Для повышения уровня профессионализма сотрудников Амурской авиабазы организовано их обучение. Четыре работника на базе учебно-методического центра по ГО, ЧС и ПБ прошли подготовку по программе «Руководитель тушения крупных лесных пожаров». С середины февраля восемь летчиков-наблюдателей пройдут курсы повышения квалификации в Хабаровске.

В течение месяца с 19 февраля на базе Свободненского авиаотделения пройдут сборы, на которых работники парашютно-десантной пожарной службы сдадут зачеты и проведут тренировки по спускам с вертолета и десантирования с парашютом с самолета Ан-2 и ТВС-2.

В пожароопасный период 2020 года за счет внедрения новых для Приамурья систем мониторинга сократится время обнаружения пожаров. В конце февраля диспетчеры Амурской авиабазы для выявления возгораний начнут использовать систему спутникового мониторинга «НИЦ-Планета», а с конца марта – видеонаблюдение «Лесохранитель», четыре видеокамеры которого будут установлены в Благовещенском и Свободненском районах, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.