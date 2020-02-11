Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:23 0

В Тынде опасные отходы перерабатывают в печное топливо

В Тынде опасные отходы перерабатывают в печное топливо
Фото: pixabay.com

В Тынде предприниматель организовал пункт сбора и утилизации опасных отходов для улучшения экологии. Предприятие принимает от населения и организаций отходы, загрязненные нефтепродуктами, отработанные автомобильные покрышки и шины.

В дальнейшем при использовании технологии пиролиза из отходов получают готовую продукцию в виде печного топлива. Об этом бизнесмен рассказал в ходе заседания городского совета по стратегическому планированию и улучшению инвестиционного климата. На совет были приглашены инвесторы, реализующие и планирующие реализацию проектов на территории Тынды.

Предприниматели рассказали о ходе реализации других инвестиционных проектов, сообщает амурское правительство. В рамках работы рыбоводческого хозяйства по выращиванию и реализации сома клариевого и телапии в 2019 году в Тынде начата реализация рыбы через торговую сеть. Чтобы увеличить объемы производства, предприятие ведет работу по увеличению маточного поголовья.

В стадии инвестиционных предложений находятся проекты по цифровизации городского хозяйства и по строительству второй очереди многоквартирного жилого дома по улице Депутатской. Инициаторами проектов ведется поиск источников финансирования.

В ходе заседания специалистами отдела экономической политики совместно с инвесторами были рассмотрены меры государственной поддержки, действующие на территории моногорода Тында. На сегодняшний день субъекты малого и среднего бизнеса могут получить льготную поддержку по таким направлениям, как: кредитование по ставке от 8,5 % годовых в 4-х банках Тынды уполномоченных АО «Корпорация МСП», кредитование по ставке до 9,6 % годовых в Банке МСП, гарантийная поддержка от АО «Корпорация МСП» и Гарантийного фонда Амурской области до 75 % текущей суммы основного долга, микрозаймы по ставке от 7 % до 13 % годовых, льготный лизинг оборудования по ставке от 6-8 % годовых, предоставляемый региональной лизинговой компанией Республики Саха (Якутия).

Просмотров всего: 123

#Тында

распечатать


Общество

Тындинские вольники стали призерами первенства ДФО по вольной борьбе
Общество

Амурчанин пытался дать крупную взятку судебному приставу
Культура

Юный вокалист из Тынды участвует в телепроекте канала «Россия 1»
Власть

В Тынде предприниматели, победившие в конкурсе, передали подарочные сертификаты в детский приют
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь