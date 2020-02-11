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11февраля
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сегодня, 18:36 0

В Игнатьеве появится приют для собак, который будет обслуживать несколько городов и районов

В Игнатьеве появится приют для собак, который будет обслуживать несколько городов и районов
Фото: pixabay.com

Межмуниципальный приют для собак появится в селе Игнатьево Благовещенского района. Он будет обслуживать Благовещенск, Райчихинск, Прогресс, а также Благовещенский, Ивановский, Константиновский и Михайловский районы. Об этом рассказал начальник управления ветеринарии области Сергей Самохвалов в ходе рабочей встречи с депутатами комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии регионального заксобрания.

Договоренности о перепрофилировании помещений уже достигнуты между владельцем, администрациями Благовещенска и Благовещенского района и профильным министерством. В нем планируется обустроить вольеры как для временной передержки (по закону на стерилизацию, вакцинацию и чипирование отловленных животных дается 40 дней), так и для постоянного содержания 500 собак. Открыться межмуниципальный приют должен летом этого года.

Поиском места для межмуниципальных приютов сегодня также озадачены власти Белогорска и Зеи. В Циолковском и Свободном приюты уже работают. Параллельно специалисты управления ветеринарии изучают опыт соседних регионов (в частности, Камчатского края) по созданию модульных приютов на северных территориях и возможность его применения в Амурской области.

Сейчас на федеральном уровне ведется работа над законом об обязательной регистрации домашних питомцев с целью повысить ответственность владельцев и снизить число брошенных животных, сообщает пресс-служба амурского заксобрания.

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#животные

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