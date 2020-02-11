Пьяный благовещенец ударил ножом знакомого, сломавшего его дверь, а после вызвал скорую

Благовещенца осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Мужчина, выпив, сначала поконфликтовал со знакомым, который оскорбил его и повредил входную дверь в квартиру, а затем взял нож и с силой ударил в грудь оппоненту.

Его смерть наступила на месте происшествия от травматического шока, возникшего на фоне обильной кровопотери. После того, как благовещенец понял, что совершил преступление, он вызвал скорую помощь.

Дело рассматривал Благовещенский городской суд с участием присяжных заседателей. Вердиктом коллегии присяжных заседателей мужчина признан виновным, но заслуживающими снисхождения.

Суд признал смягчающими наказание обстоятельствами: признание вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, оказание иной помощи потерпевшему после совершения преступления путём вызова скорой медицинской помощи, противоправность и аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, состояние здоровья осужденного.

Суд решил назначить мужчине наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того в течение года мужчина не должен выезжать за пределы территории муниципального образования, где будет проживать после отбывания наказания, не изменять места жительства или пребывания без согласия специализированного госоргана и отмечаться 1 раз в месяц.