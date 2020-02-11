Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11февраля
Предыдущая новость
сегодня, 18:50 0

Полтысячи разведчиков ВВО учатся ликвидировать диверсантов (фото)

Полтысячи разведчиков ВВО учатся ликвидировать диверсантов (фото)

Несколько сотен военных разведчиков будут осваивать навыки антидиверсионной работы и выживания в условиях дальневосточной зимы. Курс интенсивной подготовки закончится в марте 2020 года.

Свыше 500 разведчиков общевойсковой армии Восточного военного округа приступили к специальной интенсивной подготовке на полигонах. В учениях принимают участие военные, дислоцированные в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, сообщает пресс-служба ВВО.

В ходе мероприятия подразделения разведки отработают тактико-специальные задачи поиска и ликвидации диверсионно-разведывательных групп условного противника, выхода в тыл с совершением марш-бросков на 10, 15 и 20 км. Для выполнения поставленных задач разведчики будут использовать недавно поступившие комплексы КРУС «Стрелец», современные радиолокационные станции разведки СБР-5 и ПСНР-8, лазерные приборы ЛПР-3, а также комплексы беспилотных летательных аппаратов нескольких модификаций.

Кроме всего прочего, военнослужащие освоят новый комплекс препятствий и заграждений «Тропа разведчика», выполнят нормативы по выживанию в сложных условиях дальневосточной зимы, а также сдадут зачеты по метанию гранат, штык-ножей и саперных лопаток. Курс подготовки завершится в марте текущего года.

Просмотров всего: 26

#военные

распечатать


Общество 3

Дальневосточное военное училище имени Рокоссовского отмечает юбилей (фото)
Общество

Минобороны создаст мультимедийный музей «Дорога памяти»
Спорт 1

Амурчане победили в чемпионате Амурского объединения ВВО по самбо
Общество 31

Без веры врага не одолеть: военные Приамурья поклонились привезенной в регион иконе
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь