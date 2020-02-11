Полтысячи разведчиков ВВО учатся ликвидировать диверсантов (фото)

Несколько сотен военных разведчиков будут осваивать навыки антидиверсионной работы и выживания в условиях дальневосточной зимы. Курс интенсивной подготовки закончится в марте 2020 года.

Свыше 500 разведчиков общевойсковой армии Восточного военного округа приступили к специальной интенсивной подготовке на полигонах. В учениях принимают участие военные, дислоцированные в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, сообщает пресс-служба ВВО.

В ходе мероприятия подразделения разведки отработают тактико-специальные задачи поиска и ликвидации диверсионно-разведывательных групп условного противника, выхода в тыл с совершением марш-бросков на 10, 15 и 20 км. Для выполнения поставленных задач разведчики будут использовать недавно поступившие комплексы КРУС «Стрелец», современные радиолокационные станции разведки СБР-5 и ПСНР-8, лазерные приборы ЛПР-3, а также комплексы беспилотных летательных аппаратов нескольких модификаций.

Кроме всего прочего, военнослужащие освоят новый комплекс препятствий и заграждений «Тропа разведчика», выполнят нормативы по выживанию в сложных условиях дальневосточной зимы, а также сдадут зачеты по метанию гранат, штык-ножей и саперных лопаток. Курс подготовки завершится в марте текущего года.