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11февраля
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сегодня, 17:56 0

Тындинские вольники стали призерами первенства ДФО по вольной борьбе

Тындинские вольники стали призерами первенства ДФО по вольной борьбе
Фото: администрация Тынды

Борцы из Тынды приняли участие в первенстве Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе. Оно состоялось во Владивостоке. Соревнования проводились среди юношей и девушек в возрасте до 16 лет.

В первенстве принимало участие более 200 спортсменов из 9 регионов страны. В составе команды Амурской области выступали 5 тындинских борцов. В результате среди девушек в весовой категории 36 килограммов 2 место заняла Ульяна Гиль. Среди юношей в весовой категории 44 килограмма также серебряным призером стал Григорий Марчуков.

По результатам выступлений была сформирована сборная команда Дальневосточного федерального округа. Она примет участие в первенстве России, которое состоится в апреле 2020 года. Девушки будут состязаться в борьбе в Новосибирске, юноши – в городе Белореченске Краснодарского края. Амурские спортсмены вошли в сборную. Тындинских спортсменов к участию в соревнованиях готовил тренер спортивной школы № 2 Тынды Петр Чешкин, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

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#дети #спорт #Тында

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