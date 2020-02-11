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11февраля
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сегодня, 17:46 0

Россиянка лечила ОРВИ и заработала нагноение мозга

Россиянка лечила ОРВИ и заработала нагноение мозга
Фото: skeeze с сайта Pixabay

В Астрахани женщина заболела, но решила не обращаться к врачам за помощью. Самолечение довело ее до того, что у нее обнаружили абсцесс мозга.

38-летняя женщина в начале года переболела ОРВИ. Тогда у нее были сильный кашель и температура. Несмотря на это, больная решила, что справится сама. Простуда закончилась осложнением в виде отита. Его она тоже пыталась победить самостоятельно, но ее ничего не спасало.

Вдобавок к этому у россиянки начала сильно болеть голова, немели руки и ноги, появились проблемы с речью. Ее экстренно госпитализировали в больницу имени Кирова в Астрахани. Там врачи диагностировали у женщины абсцесс мозга, в простонародье – скопление гноя. Хирурги спасли женщине жизнь, проведя сложную операцию. Астраханка пролежала в больнице две недели, после чего ее выписали, сообщает «360».

В июне прошлого года сообщалось о врачах, которые заменили человеку не бившееся шесть дней сердце. Операция длилась шесть часов и прошла успешно.

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#здоровье #медицина

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