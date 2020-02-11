Распространение коронавируса не повлияло на строительство Амурского ГПЗ

На территории строительной площадки Амурского газоперерабатывающего завода, расположенной неподалеку от Свободного, приняты все необходимые меры по предупреждению распространения коронавируса. На объекте, где трудятся около 27 тысяч человек, включая граждан стран-участниц СНГ, Германии, Италии, Сербии, Турции и Китая, выполняют предписания Роспотребнадзора.

На месте строительства Амурского ГПЗ дополнительно усилили дезинфекционный режим в местах проживания и питания работников. Сюда входит обязательное обеззараживание поверхностей, посуды в столовых и пунктах приема пищи. На объекте устанавливаются обеззараживающие лампы. Для граждан, прибывших из стран дальнего зарубежья, предусмотрено проведение ежедневных медицинских обследований с термометрией в течение 20 дней. Для остальных работников организован постоянный медицинский мониторинг.

На стройплощадке Амурского ГПЗ в настоящий момент работают около 450 граждан КНР. В основном это инженерный состав подрядных организаций. Китайские специалисты приехали на территорию России до обнаружения в КНР коронавируса. Заезды и выезды граждан из КНР и других стран дальнего зарубежья в ближайшее время не планируются. При этом строительство Амурского ГПЗ идет по графику, сообщает объединенный пресс-центр Амурского интегрированного проекта.

Амурский ГПЗ строится в рамках Восточной газовой программы ПАО «Газпром». На завод по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать газ Якутского и Иркутского центров газодобычи. На Амурском ГПЗ из природного газа будут извлекать ценные компоненты, а переработанный газ будет поставляться в Китай. В этом году на первых двух технологических линиях ГПЗ начнутся пусконаладочные работы. Ввести их в эксплуатацию планируют в 2021 году. Выход Амурского ГПЗ на проектную мощность в 42 миллиарда кубометров газа запланирован к январю 2025 года.