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11февраля
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сегодня, 17:39 0

Апелляцию Вячеслава Золотарева рассмотрят 20 февраля

Апелляцию Вячеслава Золотарева рассмотрят 20 февраля

20 февраля Амурский областной суд рассмотрит апелляцию Вячеслава Золотарева на приговор, вынесенный ему Благовещенским районным судом в конце декабря 2019 года. Владельца чигиринского приюта «Дружок» признали виновным в гибели 32 собак и назначили 3 года колонии-поселения.

Как сообщил ИА «Амур.инфо», пресс-секретарь Амурской областного суда Анатолий Рубцов, вне зависимости от решения судебной коллегии, которая может изменить срок заключения Вячеслава Золотарева или оставить его без изменения, осужденный в любом случае будет помещен в колонию. Приговор вступит в законную силу. Сейчас, до рассмотрения апелляции, осужденный находится под домашним арестом.

Оспорить решение областного суда он сможет, находясь в заключении. Через адвоката он имеет право подать апелляционную жалобу в Верховный суд РФ.

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#животные #закон #суды

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