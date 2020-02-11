Апелляцию Вячеслава Золотарева рассмотрят 20 февраля

Как сообщил ИА «Амур.инфо», пресс-секретарь Амурской областного суда Анатолий Рубцов, вне зависимости от решения судебной коллегии, которая может изменить срок заключения Вячеслава Золотарева или оставить его без изменения, осужденный в любом случае будет помещен в колонию. Приговор вступит в законную силу. Сейчас, до рассмотрения апелляции, осужденный находится под домашним арестом.

Оспорить решение областного суда он сможет, находясь в заключении. Через адвоката он имеет право подать апелляционную жалобу в Верховный суд РФ.