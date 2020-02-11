Юные благовещенские пловцы отправятся на «Бешеные волны» в Казань

Команда пловцов-юниоров попробует свои силы во всероссийских соревнованиях в столице Татарстана. Для большинства ребят турнир федерального уровня будет дебютным.

13 февраля на всероссийский турнир по плаванию Mad Wave Classic в Казань отправляется сборная из Благовещенска. Столицу Амурской области на соревнованиях представят ребята 11-14 лет из ДЮСШ № 1. Для большинства юных участников команды это будет дебютное выступление на таком высоком уровне, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

«Участие наших пловцов во всероссийских турнирах с самой высокой конкуренцией поможет им побеждать на соревнованиях Дальнего Востока. Мы будем всячески поддерживать ребят, их родителей и тренеров для реализации этих целей», – рассказала директор благовещенской ДЮСШ № 1 Нелли Болдырева.

Параллельно во Владивостоке будет бороться за призовые места старшая сборная спортсменов Благовещенска, где с 16 по 21 февраля пройдут чемпионат и первенство Дальнего Востока по плаванию. Эти соревнования являются отборочным туром на чемпионат России, который пройдет в той же Казани в начале апреля, и на первенство страны, которое состоится в мае в Саранске.