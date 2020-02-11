В Благовещенске выставили на торги старинный особняк

Фото: архив Амур.инфо

В областном центре Приамурья объявлен аукцион по продаже муниципального имущества – старинного городского особняка, который является объектом культурного наследия. Здание № 61/1 находится на улице Богдана Хмельницкого.

Дом был построен в 1917 году для известного в Благовещенске предпринимателя – Евдокии Тимофеевны Назаровой. Она владела кирпичным заводом, основанным в 1895 году.

Больше века спустя здание покинули последние жильцы. Дом быстро обветшал – местами обрушились чердачные перекрытия, окна выбили. В больших арочных проемах частично сохранились старинные рамы с изысканным переплетом.

В марте 2019 года особняк был включен в перечень объектов культурного наследия. Основанием для этого стал приказ государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области.

Здание находится в собственности у города. В администрации проведена работа по переводу дома из категории жилого в нежилое, а также по формированию границ земельного участка.

Теперь городской комитет по управлению имуществом выставил его на торги. В аукционной документации говорится, что особняк – двухэтажный, учитывая подземный этаж. Общая площадь строения составляет 223,7 квадратных метра.

Объект продается вместе с земельным участком площадью 2 400 квадратных метров. Этот участок подпадает под категорию земель, которые можно использовать под магазины. Рыночная стоимость земли, по оценке специалистов, составляет 5 789 000 рублей. Эта сумма НДС не облагается и не включается в цену продажи лота – «подлежит оплате в соответствии с условиями договора купли-продажи».

Начальная цена выставленного на торги имущества составляет 522 000 рублей. Шаг аукциона равняется 26 000 рублей.

Аукцион по продаже здания старинного особняка состоится 6 марта. Новому собственнику разрешается провести реставрацию, поменять назначение объекта и вид разрешенного использования земли. Также разрешается консервация, приспособление под современное использование и благоустройство территории.

Кроме того, собственник получит 100 % налоговые льготы на имущественный и земельный налоги при условии, что высвободившиеся от налогообложения средства потратят на сохранение этого объекта.

При этом запрещается сносить здание, что-либо достраивать, менять объемно-пространственные характеристики, проводить земляные работы, а также высаживать зеленые насаждения высотой более 1,5 метра со стороны фасада.