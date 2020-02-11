Утверждены даты проведения «АмурЭкспоФорума-2020»

Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум» в этом году пройдёт с 29 по 31 мая. Площадкой, как и прежде, станет Общественно-культурный центр. Уже принято более 20 заявок от участников из Амурской и Московской областей, Приморского и Алтайского краев.

Ежегодно свою продукцию в рамках «АмурЭкспоФорума» представляют более 130 компаний из разных регионов страны, а также из провинции Хэйлунцзян и других территорий Китая. В общей сложности за три дня выставку обычно посещают до 10 тысяч человек.

В рамках выставки «АмурЭкспоФорум-2020» определены пять основных разделов – ТехЭкспо, СтройЭкспо, БизнесЭкспо, ПродЭкспо и ТурЭкспо.

В этом году запланирована насыщенная деловая программа: пройдут форумы, семинары, В2В встречи и другие мероприятия. Сохранится в 2020 году и смотр-конкурс на медаль «АмурЭкспоФорума». В прошлом году в нём участвовало 10 компаний с 22 видами товаров. Результатом стали 17 золотых и 3 серебряных медалей.

Традиционно для привлечения посетителей в рамках «АмурЭкспоФорума» формируется обширная культурная программа.

Плата за участие для экспонентов останется на прежнем уровне. Важно, что субъекты малого и среднего предпринимательства Амурской области, участники «АмурЭкспоФорума», могут получить поддержку в Центре «Мой бизнес» (ул. Зейская, 287). Центр возьмет на себя часть расходов по организации и застройке выставочной площади, телефоны для консультаций – 8(4162) 77-26-45, 77-26-46. Оформлением заявки и полным документооборотом будет заниматься оператор выставки по принципу «одного окна».

Участники могут высказать предложения по формированию экспозиционной и деловой частей выставки, партнерской работе, проведению мастер-классов, презентаций и дегустаций. Компании могут подавать заявки на участие в «АмурЭкспоФорум-2020» до 30 апреля. Форма размещена на официальном сайте expo.amur.info в разделе «Документы». Заявки можно направлять на электронный адрес amurexpoforum@mail.ru, а также по адресу: ООО «Компания «Игра», г. Благовещенск, ул. Шимановского, 78. Тел./факс (89145) 38-03-32, 8-924-673-05-04.

Для справки. Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум» проводится в Благовещенске с 1992 года. Организаторами являются правительство Амурской области и администрация Благовещенска, оператором является компания «Игра». В форуме ежегодно участвуют организации, официальные делегации из регионов России и зарубежных стран. В 2015 году «АмурЭкспоФорум» занял первое место в номинации «Лучшее деловое событие года Сибири и Дальнего Востока» в региональном этапе Национальной премии Russian Event Awards.

expo.amur.info